Pronostic ASSE – Montpellier : le sans-faute des Verts en danger ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Montpellier, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Quatre victoires en autant de matchs, 13 buts marqués et une place de leader avec quatre points d’avance sur son dauphin, l’AS Saint-Étienne connaît un début de saison rêvé. Mais les Verts vont désormais passer un premier véritable test ce samedi (20h) avec la réception de Montpellier, troisième au classement et également bien lancé dans ce nouvel exercice.

Ligue 2 – ASSE vs Montpellier

Samedi 5 septembre 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : un sans-faute à préserver

Pour le moment, rien ou presque ne résiste à l’AS Saint-Étienne. Après quatre journées, les hommes de Ian Cathro sont la seule équipe de Ligue 2 à avoir remporté tous leurs matchs et occupent logiquement la première place du classement avec 12 points.

Les Stéphanois ont d’abord parfaitement lancé leur saison en allant s’imposer à Sochaux (3-0), avant de confirmer à Geoffroy-Guichard contre Clermont (3-1). Ils ont ensuite livré une nouvelle démonstration à domicile face à Grenoble (4-0), portant alors leur bilan à dix buts inscrits pour un seul encaissé en trois rencontres.

Le déplacement à Dijon lundi dernier a en revanche été beaucoup plus compliqué. Menée au score, l’ASSE a dû s’employer pour finalement arracher une quatrième victoire consécutive (3-2). Un succès moins maîtrisé mais qui a permis aux Verts de montrer qu’ils étaient également capables de réagir dans la difficulté.

Avec 13 réalisations, Saint-Étienne possède surtout la meilleure attaque du championnat et a inscrit au moins trois buts lors de chacune de ses quatre premières rencontres. Irvin Cardona et Mahamadou Ballo symbolisent cette réussite offensive avec respectivement cinq et quatre buts depuis le début de la saison.

La réception de Montpellier devrait toutefois constituer un test d’une tout autre ampleur. Ian Cathro devra notamment composer sans Jakob Breum, auteur de deux buts et deux passes décisives avant sa blessure. Le technicien stéphanois pourra en revanche s’appuyer sur Zuriko Davitashvili, resté dans le Forez à l’issue du mercato estival.

Montpellier : une défense quasiment infranchissable

Montpellier a également parfaitement négocié son début de championnat. Sans afficher la même puissance offensive que son adversaire, le MHSC n’a toujours pas connu la défaite après quatre journées et occupe la troisième place avec huit points.

Les Héraultais ont commencé leur saison par un match nul contre Dijon (1-1), avant de signer deux victoires consécutives à l’extérieur, à Nancy (1-0) puis sur la pelouse de Dunkerque (1-0). Ils ont ensuite été accrochés à domicile par Boulogne-sur-Mer (0-0).

Le contraste avec l’ASSE est assez net. Alors que les Verts impressionnent offensivement, Montpellier s’appuie avant tout sur sa solidité. Les hommes de Zoumana Camara n’ont encaissé qu’un seul but en quatre rencontres et restent sur trois clean sheets consécutives.

Leur bilan à l’extérieur mérite également d’être souligné : deux déplacements, deux victoires, deux buts marqués et aucun encaissé. Le MHSC n’arrivera donc pas dans le Chaudron avec l’intention de subir et possède les arguments pour perturber le leader.

Cette rencontre aura par ailleurs une saveur particulière pour Anthony Tardieu. Parti de Saint-Étienne cet été pour rejoindre Montpellier, le milieu de terrain devrait retrouver Geoffroy-Guichard seulement quelques semaines après avoir quitté les Verts.

Les confrontations entre les deux équipes

Saint-Étienne a pris un net ascendant sur Montpellier lors des dernières confrontations entre les deux clubs. Les Verts ont remporté les cinq derniers duels, toutes compétitions confondues.

Lors de leur dernière saison commune en Ligue 1, en 2024-2025, l’ASSE avait notamment réalisé le doublé. Les Stéphanois s’étaient imposés à Geoffroy-Guichard (1-0), avant de largement dominer le match retour à Montpellier (2-0, match arrêté puis victoire attribuée 2-0).

Les Héraultais n’ont d’ailleurs plus battu Saint-Étienne depuis février 2021. Une série que le MHSC tentera d’interrompre dans un Chaudron où les Verts ont remporté leurs deux premières rencontres de championnat cette saison.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin, Boakye, Davitashvili – Cardona, Ballo.

Absents : Eymard, Paalberg (reprise).

Incertains : Lamba, Breum (reprise).

La compo probable de Montpellier : Ngapandouetnbu – El Hannach, Laporte, Mouanga, Sainte-Luce – Meddah, Tardieu, Vidal-Cartoux – Pays, Megnan, Mukiele.

Absents : Gueguin (blessé).

Incertains : Chennahi, Mouanga (reprise).

Les joueurs à suivre

Irvin Cardona (ASSE) : L’attaquant stéphanois est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 2 après quatre journées. Déjà auteur de cinq réalisations, Cardona profite pleinement de l’excellent début de saison offensif des Verts. Sa mobilité, ses appels et son efficacité dans la surface seront particulièrement précieux face à une défense montpelliéraine qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début du championnat.

Florian Tardieu (Montpellier) : Difficile de ne pas surveiller l’ancien Stéphanois pour son retour à Geoffroy-Guichard. Parti rejoindre Montpellier durant le mercato estival, le milieu de terrain s’est rapidement installé dans l’entrejeu héraultais. Son expérience et sa connaissance de plusieurs de ses anciens partenaires pourraient être importantes pour permettre au MHSC de résister à la pression stéphanoise.

Les tendances de cotes : l’ASSE favorite à domicile

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire ASSE (1) ≈ 1,61 ≈ 58 % Saint-Étienne favori Match nul (X) ≈ 4,30 ≈ 25 % Scénario crédible Victoire Montpellier (2) ≈ 5,70 ≈ 17 % Montpellier outsider

Les bookmakers donnent assez nettement l’avantage à Saint-Étienne. Les Verts sont logiquement récompensés de leur sans-faute et de leur impressionnante production offensive depuis le début de la saison.

La cote du succès stéphanois reste cependant plus élevée que face à un adversaire de bas de tableau. Montpellier n’a encore perdu aucun match et présente surtout un profil susceptible de gêner l’ASSE. Les Héraultais ont remporté leurs deux déplacements sans encaisser le moindre but.

Le duel entre la meilleure attaque stéphanoise et l’une des défenses les plus solides du championnat constitue donc l’une des principales clés de cette affiche. L’ASSE a toujours marqué au moins trois fois cette saison, tandis que le MHSC n’a concédé qu’un seul but en 360 minutes.

L’avantage du terrain et la dynamique donnent néanmoins une longueur d’avance aux Verts, qui auront l’occasion de frapper un premier grand coup face à un concurrent du haut de tableau.

Nos pronostics pour ASSE – Montpellier

Plus de 2,5 buts dans le match : Les statistiques défensives de Montpellier pourraient inciter à miser sur une rencontre fermée, mais la puissance offensive actuelle de l’ASSE pousse vers le scénario inverse. Les Verts ont inscrit 13 buts en quatre journées et chacune de leurs rencontres s’est terminée avec au moins trois buts au total. Montpellier devrait proposer une opposition plus solide, mais Saint-Étienne possède suffisamment d’armes pour faire sauter le verrou héraultais. Un but du MHSC pourrait également rapidement ouvrir la rencontre.

: Les statistiques défensives de Montpellier pourraient inciter à miser sur une rencontre fermée, mais la puissance offensive actuelle de l’ASSE pousse vers le scénario inverse. Les Verts ont inscrit 13 buts en quatre journées et chacune de leurs rencontres s’est terminée avec au moins trois buts au total. Montpellier devrait proposer une opposition plus solide, mais Saint-Étienne possède suffisamment d’armes pour faire sauter le verrou héraultais. Un but du MHSC pourrait également rapidement ouvrir la rencontre. L’ASSE marque plus de 1,5 but : Saint-Étienne a atteint la barre des trois buts lors de chacun de ses quatre matchs de championnat. Montpellier représente certes la meilleure défense affrontée jusqu’ici par les hommes de Ian Cathro, mais les Verts ont déjà inscrit sept buts en deux rencontres à Geoffroy-Guichard. Avec Cardona, Ballo, Boakye ou encore Davitashvili, les Stéphanois disposent de suffisamment de solutions offensives pour inscrire au moins deux buts devant leur public.

: Saint-Étienne a atteint la barre des trois buts lors de chacun de ses quatre matchs de championnat. Montpellier représente certes la meilleure défense affrontée jusqu’ici par les hommes de Ian Cathro, mais les Verts ont déjà inscrit sept buts en deux rencontres à Geoffroy-Guichard. Avec Cardona, Ballo, Boakye ou encore Davitashvili, les Stéphanois disposent de suffisamment de solutions offensives pour inscrire au moins deux buts devant leur public. Mahamadou Ballo buteur : Avec quatre buts et deux passes décisives depuis le début du championnat, la recrue estivale n’a pas mis longtemps à devenir l’un des hommes forts de l’attaque stéphanoise. Son association avec Irvin Cardona fonctionne particulièrement bien et la défense montpelliéraine devra forcément accorder beaucoup d’attention au meilleur buteur de Ligue 2. Ballo pourrait profiter des espaces ainsi libérés pour poursuivre son excellent début de saison.

Score possible

ASSE 2-1 Montpellier : Le leader devrait rencontrer davantage de difficultés que lors de ses premières sorties. Montpellier n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la saison et a remporté ses deux déplacements sans trembler. Mais Saint-Étienne évolue actuellement avec une confiance maximale et possède une force de frappe supérieure, avec 13 buts inscrits en quatre journées. Dans un Geoffroy-Guichard qui devrait pousser derrière son équipe, les Verts pourraient parvenir à faire la différence et signer une cinquième victoire consécutive, tout en concédant davantage d’occasions que lors de leurs précédentes rencontres à domicile.