Le Stade Rennais a transmis à l’UEFA la liste des joueurs admissibles pour disputer la phase de Ligue Europa avec une absence qui interpelle les supporters.

Le Stade Rennais prépare activement son retour sur la scène européenne. Alors que les joueurs de Franck Haise vont bientôt découvrir la phase de ligue de la Ligue Europa, le club breton a transmis à l’UEFA la liste des joueurs susceptibles de participer à la compétition. Et un détail n’a pas échappé aux supporters.

Nagida absent de la liste du Stade Rennais

Dans cette liste, Alidu Seidu et Djaoui Cissé figurent bien parmi les joueurs retenus. Mais un autre nom manque à l’appel. Et cette absence suscite déjà de nombreuses interrogations du côté des supporters rennais.

Mahamadou Nagida ne semble en effet pas apparaître dans la liste transmise à l’UEFA. Une situation particulièrement étonnante concernant un joueur qui fait partie de l’effectif rennais. Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas tardé à remarquer cette absence. Certains se demandent même s’il ne pourrait pas simplement s’agir d’une erreur administrative. « Alidu Seidu et Djaoui Cissé sont intégrés. Mahamadou Nagida pas dans la liste ? Erreur de saisie ? » s’interrogent ainsi plusieurs supporters du Stade Rennais.

Une erreur encore possible ?

Pour l’heure, difficile de tirer des conclusions définitives de cette absence. Une erreur dans la transmission ou dans la saisie de la liste pourrait évidemment expliquer la situation. Le Stade Rennais pourrait donc encore apporter des précisions concernant le cas de Nagida. Mais si cette absence venait à être confirmée, elle constituerait forcément une petite surprise. Le joueur pourrait alors être privé de la phase de ligue de la Ligue Europa, une compétition particulièrement importante pour le club breton.

Franck Haise dispose d’un effectif suffisamment fourni pour gérer les différentes échéances de la saison. Mais la Ligue Europa va ajouter plusieurs rencontres au calendrier rennais. Chaque joueur disponible peut donc compter dans la rotation. L’absence éventuelle de Nagida pourrait ainsi réduire légèrement les solutions du technicien français, notamment sur les postes où il aurait pu apporter sa polyvalence. Pour le moment, le staff rennais doit surtout attendre d’avoir une explication officielle.