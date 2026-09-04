PSG – AS Monaco : Dembélé et plusieurs surprises dans le onze de Luis Enrique ?

Le PSG prépare une nouvelle grosse affiche face à l’AS Monaco (20h45). Pour cette rencontre, Ousmane Dembélé devrait effectuer son grand retour dans le onze.

Le PSG s’apprête à retrouver l’AS Monaco avec plusieurs incertitudes dans son onze de départ. Après son absence la semaine dernière à Lille, Ousmane Dembélé est désormais disponible et devrait faire son retour. Reste à savoir si Luis Enrique décidera de le relancer directement comme titulaire.

Le onze probable du PSG

Selon Le Parisien, le PSG pourrait débuter avec une équipe particulièrement compétitive : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne – Zaïre-Emery ou Ruiz, Vitinha, João Neves – Doué, Ferran Torres ou Dembélé, Kvaratskhelia.

Une composition qui réserve plusieurs interrogations, notamment au milieu de terrain et en attaque. Dans les buts, Matvey Safonov pourrait conserver sa place. Devant lui, Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho devraient être associés, tandis que Lucas Digne pourrait connaître sa première titularisation dans cette séquence à gauche.

Le choix de Lucas Digne constituerait l’une des principales surprises de cette composition. Nuno Mendes n’est toujours pas disponible. Le Portugais doit purger son troisième et dernier match de suspension et ne pourra donc pas participer à cette rencontre. Luis Enrique doit donc trouver une nouvelle solution sur le côté gauche.

Après avoir titularisé Lucas Hernandez puis Warren Zaïre-Emery lors des deux dernières journées, le technicien espagnol pourrait cette fois faire confiance à Digne. Une nouvelle option qui montre une nouvelle fois la volonté de Luis Enrique de faire tourner son effectif.

Dembélé et Neves de retour

Autre bonne nouvelle pour le PSG : João Neves est de nouveau disponible. Absent lors du déplacement à Lille, le Portugais pourrait retrouver une place dans l’entrejeu parisien. Il pourrait être associé à Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz reste toutefois une possibilité pour Luis Enrique. Le coach parisien dispose donc de plusieurs solutions pour composer son milieu de terrain face à Monaco.

La principale attraction reste évidemment Ousmane Dembélé. Absent la semaine dernière, le Ballon d’Or pourrait retrouver une place dans le onze parisien. Son retour offre une solution supplémentaire à Luis Enrique dans le secteur offensif. Le technicien pourrait décider de le replacer directement à la pointe de l’attaque, un rôle qu’il connaît désormais parfaitement. Mais Ferran Torres pourrait également être reconduit après ses dernières prestations. Le choix de Luis Enrique sera donc particulièrement attendu.

Une attaque encore incertaine

Sur les côtés, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pourraient accompagner le joueur aligné en pointe. La grande question concerne donc le dernier poste offensif. Dembélé semble avoir les arguments pour récupérer sa place. Mais Luis Enrique pourrait aussi choisir de ne pas précipiter son retour et maintenir Ferran Torres dans le onze. Cette incertitude devrait alimenter les discussions jusqu’à l’annonce officielle de la composition.

Pour cette rencontre contre Monaco, le PSG devra donc encore composer avec l’absence de Nuno Mendes. Le Portugais sera suspendu pour la dernière fois et pourra ensuite retrouver la compétition. En attendant, Luis Enrique doit une nouvelle fois adapter son onze.