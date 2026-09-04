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LOSC : Les Dogues prennent les commandes après un scénario renversant

Par Wladimir DELCROS - 4 Sep 2026, 06:23
LOSC : Les Dogues prennent les commandes après un scénario renversant

Longtemps dominé par Toulouse, le LOSC a arraché une victoire précieuse au Stadium (0-1). Berke Özer a écœuré les attaquants du TFC avant qu’Ayase Ueda ne fasse basculer la rencontre.

Özer maintient Lille à flot

Le LOSC a souffert dès les premières minutes. Cristian Casseres a trouvé la barre transversale d’Özer dès la 3e minute, avant que le gardien turc ne repousse successivement les tentatives d’Hidalgo, Russell-Rowe et Casseres.

Porté par son public, Toulouse a largement dominé le premier acte sans parvenir à concrétiser. Özer, déjà habitué aux performances marquantes sous le maillot lillois comme lors de son exploit face à l’AS Rome, a encore joué les sauveurs.

Ueda punit le manque de réalisme toulousain

Davide Ancelotti a corrigé le tir à la pause en lançant notamment Romain Perraud et Dilane Bakwa. Plus équilibrés, les Dogues ont progressivement fermé les espaces avant de profiter de leurs changements.

Entré en cours de match, Ayase Ueda a conclu un coup de billard à la 73e minute. La recrue japonaise a ainsi inscrit son premier but et puni un TFC particulièrement maladroit, comme le souligne également le compte rendu de L’Équipe.

Le LOSC prend provisoirement la tête

Toulouse a encore eu l’occasion d’égaliser, mais Casper Tengstedt a piqué son ballon au-dessus du but avant qu’Özer ne capte une dernière tentative de Jörgensen. Le gardien lillois aura été le grand artisan de ce succès nordiste.

Avec sept points pris sur neuf possibles, le LOSC s’installe en tête du championnat. Le TFC, toujours privé de victoire, concède de son côté une deuxième défaite consécutive à domicile.

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