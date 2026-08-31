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FRANCE

LOSC : un départ se précise dans la dernière ligne droite du Mercato

Par Louis Chrestian - 31 Août 2026, 10:30
LOSC : un départ se précise dans la dernière ligne droite du Mercato

Le LOSC cherche une porte de sortie à Angel Yondjo afin de lui permettre de poursuivre sa progression au-dessus du National 2. Une solution régionale se dessine pour l’attaquant camerounais de 19 ans.

Valenciennes se positionne pour Yondjo

Selon les informations du Petit Lillois, le LOSC échange avec le Valenciennes FC au sujet d’un prêt d’Angel Yondjo. Le pensionnaire de Ligue 3, actuellement treizième, pourrait offrir au jeune attaquant le temps de jeu et le niveau recherchés par les dirigeants nordistes.

La formation lilloise travaille depuis plusieurs semaines à ce départ. L’objectif n’est pas de se séparer définitivement de son élément prometteur, mais de l’exposer à des exigences supérieures à celles du cinquième échelon national.

Un dernier but avant de quitter la réserve ?

Arrivé du Cameroun un an plus tôt, Yondjo a débuté samedi à la pointe de l’attaque de la réserve contre le CMS Oissel. L’international camerounais, qui compte deux sélections, a ouvert le score dès la 18e minute lors du succès lillois (4-1).

Indiscutable avec l’équipe B la saison dernière, il a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 24 apparitions. Des chiffres qui poussent désormais le LOSC à lui faire franchir une nouvelle étape plutôt qu’à le laisser s’éterniser en National 2.

Une fin de Mercato animée à Lille

Le dossier Yondjo s’ajoute à une fin de marché chargée dans le Nord. Lille rencontre également des difficultés sur d’autres pistes, notamment celle menant à Zian Flemming, désireux de quitter Burnley.

Pour Yondjo, la proximité de Valenciennes faciliterait son adaptation tout en permettant au LOSC de suivre attentivement son évolution. Les deux clubs doivent désormais profiter des dernières heures du Mercato pour tenter de finaliser l’opération.

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