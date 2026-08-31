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FRANCE

Stade Rennais : la direction a tranché pour son meilleur buteur

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 09:27
Stade Rennais : la direction a tranché pour son meilleur buteur

Auteur d’un doublé contre Le Mans (3-2), Esteban Lepaul a confirmé après la rencontre que son avenir ne faisait plus débat. Malgré les sollicitations potentielles, le Stade Rennais n’entend pas se séparer de son avant-centre.

Le dossier Lepaul est déjà refermé

On vous en parlait début mai : Esteban Lepaul attirait l’attention de clubs ambitieux. La direction rennaise a depuis fermé la porte à un départ, comme l’attaquant de 26 ans l’a confirmé dimanche après la victoire face au Mans.

« Le mercato ? Je crois que ça a été clair par la direction. Le débat a été clos rapidement », a expliqué Lepaul dans des propos rapportés par RMC Sport. Prolongé jusqu’en 2030 et revalorisé cet été, le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée s’inscrit donc toujours dans la durée en Bretagne.

Trois buts en deux journées

Cette position ferme se comprend au regard du début de saison de Lepaul. Déjà buteur lors de la première journée, l’avant-centre a inscrit un doublé contre Le Mans. Il affiche désormais trois réalisations en deux matches et s’impose comme la principale référence offensive de Franck Haise.

L’entraîneur rennais ne dispose d’ailleurs que de lui comme véritable spécialiste du poste dans son effectif actuel. Un départ en fin de mercato aurait donc créé un vide difficile à combler.

Rennes cherche toujours un autre numéro 9

Le Stade Rennais souhaite néanmoins recruter un attaquant axial supplémentaire. Sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2028, Boulaye Dia figure parmi les pistes évoquées. Le nom de Ludovic Ajorque circule également, le joueur disposant d’une offre de prolongation à Brest tandis que Rennes reste à l’affût, selon Foot Mercato.

Ce futur renfort viendrait donc épauler Lepaul, et non le remplacer. À quelques heures de la fermeture du marché, la direction bretonne a au moins levé l’un des principaux doutes de sa fin de mercato.

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