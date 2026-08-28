Stade Rennais Mercato : un transfert à 8,5 M€ va se boucler ce week-end

Longtemps réticent à l’idée de quitter le Stade Rennais, Lilian Brassier a finalement donné son accord pour rejoindre l’Eintracht Francfort.

Le départ de Lilian Brassier du Stade Rennais se précise fortement. D’après les informations de Santi Aouna, le défenseur central de 26 ans a finalement accepté de rejoindre l’Eintracht Francfort, après avoir initialement hésité à quitter la Bretagne.

Brassier va rejoindre Francfort

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, Lilian Brassier devrait donc découvrir la Bundesliga. Le défenseur, revenu au club breton en janvier 2025 après son passage à l’OM, était devenu moins incontournable dans les plans rennais avec le recrutement de Charlie Cresswell et de Gonçalo Oliveira.

Les discussions entre le Stade Rennais et Francfort étaient engagées depuis plusieurs jours. L’Équipe avait notamment révélé que le club allemand souhaitait recruter le joueur et qu’un transfert était envisagé.

Selon Santi Aouna, l’opération devrait désormais se conclure autour de 8,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus. Cette somme est légèrement inférieure aux premières estimations qui circulaient autour de 10 à 12 millions d’euros.

Une visite médicale prévue ce week-end

Sauf nouveau rebondissement, Lilian Brassier doit prendre la direction de l’Allemagne ce week-end afin de passer sa visite médicale avec l’Eintracht Francfort.

Pour le Stade Rennais, ce départ constitue une nouvelle opération dans un mercato estival particulièrement animé. Pour Brassier, il s’agira surtout d’une première expérience à l’étranger et d’une nouvelle étape dans sa carrière, avec la possibilité de s’imposer rapidement en Bundesliga.