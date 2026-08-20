Stade Rennais Mercato : un indésirable sur le départ pour 12 M€ ?

Le mercato du Stade Rennais pourrait encore s’animer dans le secteur défensif.

Le Stade Rennais pourrait perdre l’un de ses défenseurs centraux cet été. D’après les informations de Sport BILD, relayées ce jeudi, l’Eintracht Francfort travaille sur le recrutement de Lilian Brassier. Des discussions seraient actuellement en cours entre le club allemand et Rennes pour le défenseur de 26 ans.

Lilian Brassier ciblé par l’Eintracht Francfort

Revenu dans son club formateur en 2025 après son passage à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2029. Le défenseur gaucher a disputé 27 rencontres de Ligue 1 la saison dernière.

Selon les informations rapportées, Rennes serait disposé à étudier un départ de son défenseur. Sa valeur est estimée autour de 12 millions d’euros, même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties.

Formé au Stade Rennais, Brassier avait déjà quitté la Bretagne avant de revenir s’y relancer. Le club breton avait alors misé sur ses qualités physiques, son jeu dans les duels et sa polyvalence défensive.

Clément Akpa également dans le viseur

L’Eintracht Francfort ne se limite toutefois pas à Lilian Brassier. Clément Akpa, défenseur de l’AJ Auxerre, serait également suivi par le club allemand et figurerait juste derrière le Rennais dans la hiérarchie des cibles.

Pour le Stade Rennais, cette offensive allemande pourrait donc constituer l’un des dossiers à suivre dans la dernière ligne droite du mercato rennais, avec également le cas de Alidu Seidu. À ce stade, les discussions sont ouvertes mais le transfert de Lilian Brassier à Francfort reste encore loin d’être finalisé.