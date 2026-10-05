Proche d’un retour en Ligue 1 cet été, Martin Terrier (29 ans) est finalement resté à Leverkusen. Sa situation ne s’améliore pas vraiment au point que son nom refait déjà surface au mercato hivernal.

Martin Terrier pourrait bien être l’un des grands noms à suivre lors du prochain mercato hivernal. Resté au Bayer Leverkusen malgré l’intérêt de plusieurs clubs français l’été dernier, l’ancien buteur du Stade Rennais traverse un début de saison très compliqué. Et en Allemagne, son départ est désormais sérieusement envisagé.

Terrier n’a pas réussi à se relancer à Leverkusen

L’été dernier, Martin Terrier avait pourtant plusieurs portes de sortie en Ligue 1. Son profil continuait d’intéresser en France, notamment le Stade Rennais et le LOSC, tandis que l’OM avait également été associé à son nom. Mais aucune opération n’a finalement abouti. Le Français a donc poursuivi son aventure au Bayer Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’en 2029.

Mais quelques mois plus tard, le constat est particulièrement préoccupant. Après avoir été éloigné des terrains pendant onze jours en raison d’un pépin physique estival, Terrier peine toujours à trouver sa place dans le groupe allemand. Cette saison, l’attaquant ne compte que deux apparitions, pour seulement 75 minutes disputées.

Terrier a retrouvé les terrains le 12 septembre contre Augsbourg, en championnat, avec seulement 14 minutes disputées. Quatre jours plus tard, il a également participé à la rencontre de Ligue Europa face à Celje. Cette fois, son temps de jeu a été plus conséquent avec 61 minutes. Depuis, son temps de jeu est quasiment réduit à néant. Face à Leipzig, notamment, l’international français est resté sur le banc sans entrer en jeu. Une situation difficile à vivre pour un joueur qui avait pourtant connu de belles heures en Ligue 1 et qui devait apporter davantage à Leverkusen.

Un départ dès janvier n’est plus exclu

Forcément, cette situation relance les spéculations autour de son avenir. Et en Allemagne, l’hypothèse d’un départ est désormais prise très au sérieux. Interrogé par Foot Mercato, Tristan Bernert, journaliste de Fussball Transfers, ne cache pas sa surprise de voir Terrier toujours à Leverkusen.

« Pourquoi il n’est pas parti cet été… je l’ignore, je m’attendais pourtant à ce qu’il s’en aille. Il y a même eu des articles à son sujet en Allemagne indiquant qu’il était sur le point de partir pour la France, mais cela ne s’est pas fait », explique-t-il. Avant d’évoquer clairement la prochaine fenêtre de transferts : « À mon avis, il partira à coup sûr l’été prochain, peut-être même dès cet hiver. »

La situation de Martin Terrier pourrait donc rapidement devenir l’un des dossiers à surveiller en janvier 2027. Son profil reste forcément séduisant pour plusieurs formations françaises. Le Stade Rennais connaît parfaitement ses qualités, l’OL pourrait être attentif à son évolution, tandis que le LOSC avait déjà manifesté un intérêt à son sujet. Quant à l’OM, son nom avait également circulé lors du dernier mercato. Reste désormais à savoir si l’un de ces clubs passera réellement à l’action pour un joueur valorisé autour de 8 millions d’euros par Transfermarkt.