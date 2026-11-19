Passé par le Stade Rennais puis l’OGC Nice, Florian Maurice pourrait rapidement retrouver un poste en Ligue 1. L’ESTAC Troyes négocie actuellement son arrivée au poste de directeur sportif.

Le Stade Rennais pourrait bientôt voir l’un de ses anciens dirigeants rebondir dans un autre club du championnat. Selon les informations de RMC Sport, relayées par Fabrice Hawkins, Florian Maurice est en discussions avec l’ESTAC Troyes pour prendre les commandes de sa direction sportive.

Libre depuis son départ de l’OGC Nice il y a environ six mois, le dirigeant de 52 ans serait une piste particulièrement appréciée dans l’Aube. Son profil aurait même déjà reçu le feu vert du City Football Group, propriétaire du club troyen. Les discussions seraient menées par Edwin Pindi, le président délégué de l’ESTAC.

Florian Maurice bientôt de retour en Ligue 1 ?

Pour les supporters rennais, le nom de Florian Maurice n’est évidemment pas inconnu. Arrivé au Stade Rennais en 2020, l’ancien attaquant avait occupé le poste de directeur technique pendant quatre saisons, jusqu’à son départ en juin 2024.

Durant son passage en Bretagne, il avait notamment participé à la construction d’un effectif capable de décrocher plusieurs qualifications européennes. Le SRFC avait terminé quatrième de Ligue 1 lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023. Après Rennes, Florian Maurice avait rejoint l’OGC Nice, où son expérience s’est finalement achevée à l’été 2026. Il pourrait donc rapidement retrouver un nouveau défi dans l’élite du football français.

À Troyes, sa mission serait importante : contribuer à structurer le projet sportif et accompagner les ambitions du City Football Group. Si les négociations aboutissent, l’ancien dirigeant rennais retrouvera ainsi les terrains de Ligue 1, cette fois sous les couleurs de l’ESTAC.