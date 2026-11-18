Après des débuts mitigés en équipe de France, Estéban Lepaul pourrait avoir du mal à retrouver sa place chez les Bleus.

Convoqué en septembre dernier pour le premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Estéban Lepaul a connu ses trois premières sélections sous le maillot tricolore. Une belle récompense pour l’attaquant du Stade Rennais, qui espérait profiter de cette opportunité pour s’installer durablement chez les Bleus. Mais l’ancien Angevin n’a pas été rappelé par le sélectionneur français lors de la trêve internationale de novembre, notamment en raison d’une blessure à la cheville. Et l’ancien Angevin pourrait bien avoir laissé passer sa chance en équipe de France.

Lepaul parti pour ne pas être rappelé par Zidane ?

Car selon les informations de La Voix du Nord, Estéban Lepaul pourrait ne pas être rappelé de sitôt en équipe de France. Malgré trois sélections en septembre, l’attaquant du Stade Rennais n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets, en dépit de plusieurs occasions de but. Le Rennais a également éprouvé des difficultés à s’intégrer au jeu des Bleus, ne parvenant pas à convaincre pleinement lors de ses premières apparitions sous le maillot tricolore. Des prestations qui pourraient peser dans les futurs choix de Zinédine Zidane.

Éloigné des terrains en novembre en raison de son entorse à la cheville, Estéban Lepaul voit donc son avenir en équipe de France s’inscrire dans l’incertitude. D’autant que l’un de ses concurrents en attaque, Éli Junior Kroupi, a réussi ses débuts sous le maillot tricolore en inscrivant un but dimanche dernier face à la Turquie (2-1). Une concurrence qui pourrait compliquer davantage la tâche de l’ancien Angevin, désormais contraint de redoubler d’efforts pour retrouver sa place chez les Bleus. Ses prochaines performances avec le Stade Rennais pourraient ainsi être déterminantes pour convaincre à nouveau Zinédine Zidane de lui accorder sa confiance lors des prochains rassemblements.