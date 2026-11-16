Équipe de France : Zidane se met en stand-by après la victoire face à la Turquie !

Mission accomplie pour Zinédine Zidane ! Grâce à sa victoire face à la Turquie (2-1), dimanche soir à Bordeaux, l’équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais alors que les Bleus commencent seulement à assimiler les principes de jeu de leur nouveau sélectionneur, ce dernier va devoir patienter plus de quatre mois avant de retrouver ses joueurs. Une situation qu’il a commentée avec une bonne dose d’humour !

Zinédine Zidane peut souffler. Pour son sixième match à la tête de l’équipe de France, le champion du monde 1998 a obtenu l’essentiel en venant à bout de la Turquie (2-1). Un succès qui permet aux Tricolores de terminer à la première place de leur groupe de Ligue des Nations et de décrocher leur qualification pour les quarts de finale.

Tout n’a pourtant pas été parfait sur la pelouse du stade Atlantique de Bordeaux. Bousculés pendant une bonne partie de la rencontre, les Bleus ont dû attendre la seconde période pour faire la différence, avec notamment une réalisation d’Eli Junior Kroupi.

Avec quatre victoires, un match nul et une défaite depuis sa prise de fonction, Zidane présente un bilan encourageant. Mais le technicien français sait que son équipe dispose encore d’une importante marge de progression.

Et le calendrier international ne va pas forcément lui faciliter la tâche.

« Je vais un peu me tourner les pouces » : Zidane ironise sur sa situation !

En conférence de presse après la rencontre, Zinédine Zidane a évoqué la longue période qui attend désormais les Bleus avant leur prochain rassemblement.

« Maintenant, les joueurs vont retourner dans leur club. Ils vont continuer à jouer tous les trois jours. Nous, on va se retrouver au mois de mars. Donc d’ici là… Moi, je vais un peu me tourner les pouces », a plaisanté le sélectionneur.

Une sortie qui a provoqué quelques sourires, mais qui cache aussi une réalité moins amusante pour l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Alors que les internationaux français vont retrouver le rythme effréné des compétitions en club, Zidane devra patienter jusqu’en mars 2027 pour diriger à nouveau son groupe. Une interruption particulièrement longue pour un sélectionneur qui vient tout juste de prendre ses marques.

Mais pas question pour lui de passer les prochains mois sans rien faire.

« Il va falloir que je me creuse la tête pendant ces trois mois pour bien synthétiser les choses et être super efficace », a-t-il rapidement ajouté, retrouvant son sérieux.

Quatre mois sans les Bleus, un casse-tête avant les quarts de finale !

Cette pause intervient à un moment important de la construction de l’équipe de France version Zidane. Depuis son arrivée, le sélectionneur tente d’installer une nouvelle philosophie de jeu, davantage tournée vers la maîtrise technique et la possession du ballon.

Mais les dernières prestations ont démontré que plusieurs ajustements restaient nécessaires, notamment dans l’organisation défensive et le pressing.

Face à la Turquie, les Tricolores ont encore affiché certaines limites collectives. Des imperfections que Zidane aurait certainement préféré corriger rapidement sur le terrain, plutôt que d’attendre plusieurs mois.

Le sélectionneur devra donc profiter de cette période pour observer ses internationaux en club, analyser les six premières rencontres de son mandat et préparer les prochaines échéances.

Car en mars, les Bleus retrouveront directement la compétition avec les quarts de finale de la Ligue des Nations. Un rendez-vous important qui permettra de mesurer les progrès accomplis depuis l’arrivée de Zizou.

En attendant, Zidane va devoir prendre son mal en patience. Mais derrière sa plaisanterie sur ses futurs mois à « se tourner les pouces », le sélectionneur sait qu’un énorme chantier l’attend pour transformer cette équipe de France en véritable prétendante aux titres.