Équipe de France : gros malaise après l’Italie, un cadre commence sérieusement à agacer

La défaite des Bleus face à l’Italie (3-1) n’a rien arrangé : de nouveaux dysfonctionnements logistiques et des tensions au sein du staff auraient encore fragilisé l’ambiance en équipe de France.

La situation serait loin d’être apaisée au sein de l’équipe de France. Alors que les hommes de Zinédine Zidane viennent de s’incliner face à l’Italie (3-1), de nouvelles tensions auraient éclaté en coulisses, selon les informations rapportées par RMC Sport.

Au cœur des crispations : l’organisation des déplacements en avion des familles des joueurs. Malgré une réunion organisée à la Fédération française de football (FFF) pour éviter que les erreurs du précédent rassemblement ne se reproduisent, de nouveaux problèmes auraient été constatés. Une situation qui aurait fortement agacé plusieurs internationaux.

Laurent Georges au cœur des critiques ?

Les difficultés ne concerneraient pas uniquement les déplacements. Toujours selon les informations relayées, plusieurs membres du staff se seraient de nouveau plaints du team manager Laurent Georges. Ce dernier aurait été informé des critiques formulées à son encontre, contribuant ainsi à tendre davantage l’atmosphère au sein de l’encadrement des Bleus.

Autre élément préoccupant : Bastien Geray, intendant de l’équipe de France, serait toujours en arrêt maladie. Son absence intervient dans un contexte déjà marqué par plusieurs difficultés organisationnelles depuis le début de l’ère Zinédine Zidane.

La FFF sous pression après la défaite des Bleus

Ces nouveaux remous soulèvent des interrogations sur le fonctionnement interne de la sélection française. Alors que la FFF avait justement organisé une réunion pour corriger les précédents dysfonctionnements, les problèmes évoqués semblent montrer que tout n’est pas encore rentré dans l’ordre.

Si les résultats sportifs restent évidemment au centre des préoccupations, la stabilité du staff et la bonne organisation des rassemblements représentent également des enjeux importants pour Zinédine Zidane.

Une chose est certaine : après la défaite contre l’Italie, les discussions risquent de se poursuivre dans les bureaux de la Fédération.