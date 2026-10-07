Équipe de France : énorme malaise autour de Zidane, deux cadres pourraient déjà sauter

Malgré un premier rassemblement réussi sur le plan sportif, plusieurs dysfonctionnements en coulisses auraient fortement agacé au sein de l’équipe de France de Zinédine Zidane.

Sur le terrain, le premier rassemblement de l’ère Zinédine Zidane a été plutôt convaincant. Les Bleus ont terminé la trêve invaincus, avec trois victoires et un match nul en Ligue des nations. Mais en coulisses, l’ambiance aurait été beaucoup moins sereine.

Selon des informations rapportées notamment par Romain Molina, des problèmes d’organisation auraient marqué ces premières semaines sous la direction du nouveau sélectionneur. Des crampons qui auraient été mal vissés, des équipements pas toujours lavés, des erreurs concernant les chaussettes ou encore un problème de protocole avant une rencontre auraient notamment été signalés. Des billets d’avion auraient également été réservés tardivement, tandis que certaines demandes de joueurs seraient restées sans réponse.

La FFF sous pression

Ces différents couacs pourraient provoquer une remise à plat de l’organisation autour des Bleus. Plusieurs responsables seraient dans le viseur, avec notamment Laurent Georges, nommé team manager, et Bastien Geray, intendant adjoint.

Leurs nominations avaient pourtant été officialisées par la FFF dans le nouveau staff de Zidane. Laurent Georges dispose notamment de trente ans d’expérience au sein de la Fédération, tandis que Bastien Geray occupait auparavant le poste d’intendant des Espoirs.

D’après les informations rapportées, une réunion devait permettre de faire le bilan de ce premier rassemblement et d’examiner les éventuelles responsabilités. Une chose est certaine : alors que Zidane souhaite instaurer une nouvelle méthode chez les Bleus, la FFF va devoir rapidement corriger ces problèmes logistiques si elle veut que la nouvelle ère française démarre sans accrocs.