Frappé au visage par le coude d’un défenseur toulousain dans la surface à la 90e minute, Matthieu Udol n’a obtenu aucun penalty : une décision arbitrale qui suscite l’indignation chez les fans du RC Lens.

Le RC Lens peut nourrir de sérieux regrets après son match nul contre Toulouse (1-1). Dominateurs en seconde période, les Sang et Or ont multiplié les offensives pour tenter d’arracher les trois points.

Après l’ouverture du score de Jacen Russell-Rowe à la 39e minute, Michaël Cuisance avait remis les deux équipes à égalité dès la reprise (47e). Malgré plusieurs occasions, dont une tentative d’Abdallah Sima repoussée par le poteau dans les derniers instants, les hommes de Didier Digard n’ont pas réussi à faire la différence.

Mais au-delà du résultat, c’est une action impliquant Matthieu Udol qui concentre désormais l’attention des supporters lensois.

Matthieu Udol victime d’un coup de coude

Dans une séquence relayée massivement sur les réseaux sociaux, Matthieu Udol a été touché au visage par le coude de Rasmus Nicolaisen lors d’un duel aérien dans la surface, autour de la 90e minute. Une situation qui aurait pu offrir une occasion en or au Racing de prendre l’avantage.

Problème : aucun penalty n’a été accordé par Bastien Dechepy. La VAR n’aurait pas non plus demandé à l’arbitre central de revoir les images. De quoi alimenter la frustration des supporters lensois, qui attendaient une décision dans ces ultimes minutes.

Le contact était-il suffisamment caractérisé pour justifier un penalty ? L’arbitre a-t-il correctement apprécié le geste du défenseur toulousain ? Autant de questions qui auraient peut-être mérité d’être examinées à partir des images.