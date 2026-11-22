Alors que le PSG s’intéresserait à Ismaëlo Ganiou, les supporters du RC Lens se sont prononcés sur la valeur marchande du jeune défenseur.

Après Mamadou Sangaré, transféré à Brentford l’été dernier contre 48 millions d’euros, le RC Lens pourrait réaliser une nouvelle vente record lors du prochain mercato estival. Cette fois, c’est Ismaëlo Ganiou qui pourrait rapporter gros aux Sang et Or. Auteur de performances remarquées sous le maillot lensois, le jeune défenseur central susciterait l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants artésiens réclameraient environ 40 millions d’euros pour accepter de se séparer de leur joueur, actuellement estimé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui pourrait toutefois grimper en cas de concurrence accrue entre ses prétendants. À titre de comparaison, Jérémy Jacquet a récemment rejoint Liverpool en provenance du Stade Rennais pour 63,6 millions d’euros, preuve que les jeunes défenseurs français peuvent atteindre des sommes considérables sur le marché des transferts.

La majorité des supporters du RC Lens estiment Ganiou à plus de 60 M€

Mais du côté des supporters du RC Lens, Ismaëlo Ganiou vaudrait déjà bien davantage que les 40 millions d’euros évoqués pour son éventuel transfert. C’est ce qui ressort de notre sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens. À la question « Combien vaut actuellement Ismaëlo Ganiou ? », 44,6 % des votants ont répondu « entre 60 et 80 M€ », tandis que 31,5 % ont choisi « entre 40 et 60 M€ ». Plus ambitieux encore, 15 % des participants estiment que le défenseur pourrait valoir plus de 80 millions d’euros. À l’inverse, seuls 8,7 % des votants situent sa valeur entre 30 et 40 millions d’euros, soit une fourchette proche de son estimation actuelle sur Transfermarkt.

Au total, près de six votants sur dix (59,6 %) estiment donc la valeur d’Ismaëlo Ganiou à au moins 60 millions d’euros, tandis que plus de neuf sur dix (91,1 %) la situent au-dessus de 40 millions d’euros. Des résultats qui témoignent de la très haute cote du jeune défenseur auprès des supporters lensois. Pour ces derniers, le RC Lens pourrait ainsi espérer récupérer une somme nettement supérieure aux 40 millions d’euros évoqués par la presse italienne, voire dépasser les 48 millions d’euros du transfert de Mamadou Sangaré à Brentford. Reste à savoir si les clubs intéressés seront prêts à s’aligner sur de telles exigences. Une chose est sûre : si les enchères venaient à s’envoler, Ismaëlo Ganiou pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du club artésien.