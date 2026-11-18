Courtisé notamment par le PSG, Ismaëlo Ganiou ne devrait pas quitter le RC Lens à moins de 35 à 40 millions d’euros.

Le RC Lens pourrait être particulièrement sollicité lors des prochains mercatos, notamment pour l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou aurait déjà tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens, parmis lesquels le Paris Saint-Germain, Tottenham, Newcastle, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore l’AC Milan. Le défenseur central des Sang et Or, sous contrat jusqu’en juin 2030, susciterait ainsi de nombreuses convoitises grâce à ses performances sous le maillot lensois. Mais les dirigeants artésiens, emmenés par leur directeur sportif Jean-Louis Leca, n’auraient aucune intention de brader leur joueur et auraient déjà fixé leurs exigences financières en vue d’un éventuel transfert.

Le RC Lens réclame 40 M€ pour Ganiou

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le RC Lens réclamerait pas moins de 40 millions d’euros pour laisser partir Ismaëlo Ganiou. Un montant conséquent qui témoigne de la valeur accordée par les dirigeants lensois à leur jeune défenseur central. Toutefois, une offre avoisinant les 35 millions d’euros pourrait suffire à ouvrir les négociations. De quoi donner une première indication aux clubs intéressés, notamment au PSG, ce dernier pouvant envisager de passer à l’action dès le mercato hivernal. Reste désormais à savoir si l’un de ces prétendants sera prêt à consentir un tel investissement pour s’attacher les services du Lensois.

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2030, le RC Lens dispose en tout cas d’une position favorable dans ce dossier et ne semble pas contraint de vendre Ismaëlo Ganiou dans l’immédiat. Si le Paris Saint-Germain ou d’autres prédentants décidaient de formuler une offre dans les prochains mois, Jean-Louis Leca et les dirigeants artésiens pourraient donc se montrer particulièrement exigeants. Une éventuelle vente à hauteur de 35 à 40 millions d’euros représenterait une opération financière majeure pour les Sang et Or, mais les priverait également de l’un de leurs jeunes éléments les plus prometteurs. Le feuilleton Ismaëlo Ganiou pourrait ainsi rapidement s’animer à l’approche du mercato hivernal.