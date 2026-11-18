Déjà sous pression au RC Lens, Jean-Louis Leca ne fait plus l’unanimité auprès des supporters lensois, dont une partie réclame son départ.

La pression s’intensifie autour de Jean-Louis Leca au RC Lens. Après les licenciements successifs de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, ainsi qu’un mercato estival jugé décevant, le directeur sportif lensois se retrouve dans une position délicate. Pointé du doigt pour certains de ses choix sportifs, l’ancien gardien de but du RC Lens voit son avenir faire l’objet d’interrogations. Si son départ ne semble pas imminent à ce stade, sa situation apparaît fragilisée, d’autant qu’il ne fait plus totalement l’unanimité auprès des supporters artésiens.

Près d’un supporter lensois sur deux réclame le départ de Leca

Et les résultats de notre sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens confirment que Jean-Louis Leca ne bénéficie plus d’un soutien unanime chez les supporters lensois. À la question « Pour ou contre le départ de Jean-Louis Leca et l’arrivée d’un nouveau directeur sportif au RC Lens ? », 47 % des votants se sont prononcés « pour », contre 53 % de « contre ». Si une courte majorité souhaite donc conserver l’actuel directeur sportif, le faible écart entre les deux camps témoigne d’une opinion particulièrement partagée. Surtout, près d’un votant sur deux aimerait voir un changement à la tête de la direction sportive du club artésien.

Un résultat qui constitue un signal préoccupant pour Jean-Louis Leca. Alors qu’il conserve encore le soutien d’une courte majorité des participants au sondage, le directeur sportif du RC Lens doit désormais composer avec une défiance importante d’une partie des supporters. Les prochains choix sportifs du club, notamment lors du mercato hivernal, pourraient donc être déterminants pour regagner leur confiance. Reste à savoir si l’ancien portier lensois parviendra à inverser cette tendance et à conforter sa position au sein des Sang et Or.