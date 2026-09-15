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FRANCE

RC Lens : c’est officiel pour Toppmöller et Cahuzac !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 18:23
Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac

Le RC Lens a officialisé ce mardi soir le départ de Dino Toppmöller.

Comme attendu depuis la fin de la matinée, Dino Toppmöller n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Le club artésien vient d’officialiser le départ d’un commun accord du technicien allemand. C’est Yannick Cahuzac qui assurera l’intérim et qui sera sur le banc lensois vendredi (20h45) contre l’AS Monaco, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1.

Le communiqué du RC Lens

« Dans un esprit de respect mutuel, le Racing Club de Lens et Dino Toppmöller annoncent, d’un commun accord, la fin de leur collaboration. Au terme de nombreux échanges consacrés à la vie du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci. Ces évolutions structurantes n’ayant pu être partagées par Dino Toppmöller, le Club, en responsabilité, a pris la décision de mettre un terme à sa mission, ainsi qu’à celle de ses deux adjoints.

Le Racing Club de Lens tient à saluer la sincère humanité et l’élégance dont Dino Toppmöller a constamment fait preuve. Le Club précise également que le tacticien a accepté de renoncer à une partie substantielle de ses indemnités contractuelles. Yannick Cahuzac prendra place sur le banc artésien à l’occasion du déplacement à Monaco », peut-on lire sur le communiqué du Racing annonçant le départ de Dino Toppmöller.

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