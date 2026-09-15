Pronostic Sturm Graz – Stade Rennais : Rennes va-t-il réussir son retour en Europe ?

Voici l’analyse complète du match de la première journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre Sturm Graz et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Près de trois ans plus tard, le Stade Rennais retrouve la Coupe d’Europe. Qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue Europa, les Rouge et Noir se déplacent ce mercredi (21h) sur la pelouse du Sturm Graz. Sur une série de trois victoires consécutives en Ligue 1, les Rennais abordent avec confiance ce premier rendez-vous européen de la saison en Autriche.

Ligue Europa – Sturm Graz vs Stade Rennais

Mercredi 16 septembre 2026 · 21h · Merkur-Arena

Sturm Graz : un début de saison loin d’être idéal

Deuxième du championnat autrichien la saison dernière, le Sturm Graz a dû passer par les tours préliminaires pour tenter de retrouver la Ligue des Champions. Les Autrichiens ont d’abord éliminé Hearts au deuxième tour de qualification avant de tomber au tour suivant face à Fenerbahçe, futur bourreau de l’OL en barrages.

Reversé en Ligue Europa, le Sturm Graz n’aura donc pas besoin de découvrir le rythme des rencontres européennes puisqu’il en a déjà disputé quatre cet été. Une expérience qui pourrait avoir son importance au moment de recevoir une formation rennaise qui n’a, elle, plus goûté à l’Europe depuis février 2024.

Sur la scène nationale, le début de saison du Sturm est plus poussif. Les hommes de Fabio Ingolitsch ont notamment été battus par le Rapid Vienne (3-1) puis accrochés à domicile par l’Austria Lustenau (1-1). Ils ont toutefois retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier en s’imposant contre le LASK (2-1), de quoi engranger un peu de confiance avant la réception des Rouge et Noir.

Le Sturm Graz dispose également de plusieurs joueurs capables de faire la différence offensivement. Otar Kiteishvili reste l’un des hommes forts de l’équipe autrichienne, tandis que Seedy Jatta et Nelson Weiper constituent des menaces dans les derniers mètres. Arrivé en provenance de Reims, Oumar Diakité pourrait également avoir une carte à jouer.

Stade Rennais : un retour en Europe avec le plein de confiance

Pour le Stade Rennais, ce déplacement aura une saveur particulière. Les Bretons n’ont plus disputé la moindre rencontre européenne depuis leur victoire insuffisante contre l’AC Milan (3-2), le 22 février 2024, en barrages retour de Ligue Europa. Plus de deux ans et demi après, les Rouge et Noir retrouvent donc une compétition qu’ils ont régulièrement fréquentée ces dernières années.

Et Rennes arrive en Autriche dans une dynamique particulièrement positive. Après avoir débuté son championnat par un match nul contre le PSG (2-2), le club breton a enchaîné trois succès consécutifs. Les Rennais ont successivement dominé Le Mans (3-2), Angers (2-1) puis l’OM (1-0) et restent donc toujours invaincus après quatre journées de Ligue 1.

Au-delà des résultats, les hommes de Franck Haise peuvent s’appuyer sur un effectif renforcé durant l’été. Valentin Rongier et Adrien Thomasson apportent leur expérience au milieu de terrain, tandis que Charlie Cresswell s’est installé dans le secteur défensif. Devant, Ludovic Blas, Mousa Al-Tamari et surtout Esteban Lepaul offrent plusieurs solutions pour faire la différence.

Rennes aura donc de sérieux arguments à faire valoir pour son retour sur la scène européenne. Reste désormais à voir comment les Bretons négocieront un déplacement qui peut s’avérer piégeux face à une équipe du Sturm Graz beaucoup plus habituée aux joutes européennes ces derniers mois.

Les confrontations entre les deux équipes

Ce Sturm Graz – Stade Rennais sera une grande première. Les deux formations ne se sont encore jamais affrontées en compétition officielle.

Il n’existe donc aucun précédent sur lequel s’appuyer pour dégager une véritable tendance. Rennes possède davantage de qualité individuelle sur le papier, mais le Sturm Graz aura pour lui l’avantage du terrain et une expérience européenne beaucoup plus récente.

Le club autrichien a en effet déjà disputé plusieurs rencontres de qualification cet été, alors que les Rennais vont retrouver l’Europe après une absence de plus de deux ans et demi. Les premières minutes pourraient donc avoir leur importance pour des Rouge et Noir qui devront rapidement s’adapter à l’intensité d’un déplacement européen.

Les compos probables

La compo probable du Sturm Graz : Khudyakov – Heil, Quarshie, Vallci, Malic – Seidl, Matoshi, Stankovic, Hödl – Diakité, Kiteishvili.

Absents : Grgic, Jatta (blessés).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Merlin – Camara, Rongier, Thomasson – Blas, Lepaul, Al-Tamari.

Absent : Aucun.

Incertains : Seidu, Cissé (reprise).

Les joueurs à suivre

Otar Kiteishvili (Sturm Graz) : le milieu offensif géorgien fait partie des principales armes du club autrichien. Habitué à se montrer décisif depuis plusieurs saisons, il possède une vraie capacité à se projeter et à apporter le danger aux abords de la surface adverse. Dans une rencontre où le Sturm Graz pourrait connaître des périodes sans ballon, son efficacité dans les transitions et sa qualité technique pourraient être précieuses.

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : l’attaquant français réalise un excellent début de saison avec les Rouge et Noir. Déjà auteur de trois buts en Ligue 1, il arrive en Autriche en pleine confiance et devrait une nouvelle fois être chargé d’occuper la pointe de l’attaque rennaise. Sa présence dans la surface et son efficacité devant le but pourraient faire la différence face à la défense du Sturm Graz.

Les tendances de cotes : Rennes favori en Autriche

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Sturm Graz (1) ≈ 3,70 ≈ 28 % Sturm outsider Match nul (X) ≈ 3,95 ≈ 26 % Scénario possible Victoire Rennes (2) ≈ 1,97 ≈ 46 % Rennes favori

Les bookmakers accordent un avantage assez net au Stade Rennais pour cette première journée de Ligue Europa. La victoire bretonne se situe aux alentours de 1,97, alors qu’un succès du Sturm Graz dépasse les 3,50 et que le match nul approche la barre des 4,00.

Ce statut de favori des Rouge et Noir s’explique notamment par leur excellent début de saison. Rennes est toujours invaincu en Ligue 1 et reste surtout sur trois victoires consécutives. À l’inverse, le Sturm Graz s’est montré plus irrégulier depuis la reprise, même si son succès contre le LASK le week-end dernier lui a permis de se rassurer avant cette rencontre.

Les Autrichiens ne devront toutefois pas être sous-estimés. Ils évolueront devant leur public et ont déjà accumulé de l’expérience sur la scène européenne depuis le début de l’été. Rennes possède davantage de qualités sur le papier, mais les hommes de Franck Haise pourraient avoir besoin de temps avant de prendre la mesure de leur adversaire.

L’état des effectifs penche également légèrement en faveur des Bretons. Rennes devrait pouvoir compter sur la grande majorité de ses cadres, alors que le Sturm Graz sera notamment privé de Leon Grgic et conserve quelques incertitudes.

Nos pronostics pour Sturm Graz – Stade Rennais

Rennes marque plus de 1,5 but : plutôt que de miser directement sur une victoire rennaise à l’extérieur, on peut s’intéresser à la production offensive des Rouge et Noir. Les hommes de Franck Haise ont marqué lors de chacune de leurs quatre premières rencontres de Ligue 1 et disposent de nombreuses solutions dans les derniers mètres avec Lepaul, Blas ou encore Al-Tamari. Face à une équipe autrichienne qui a déjà montré quelques failles depuis le début de la saison, Rennes pourrait trouver le chemin des filets à plusieurs reprises.

: plutôt que de miser directement sur une victoire rennaise à l’extérieur, on peut s’intéresser à la production offensive des Rouge et Noir. Les hommes de Franck Haise ont marqué lors de chacune de leurs quatre premières rencontres de Ligue 1 et disposent de nombreuses solutions dans les derniers mètres avec Lepaul, Blas ou encore Al-Tamari. Face à une équipe autrichienne qui a déjà montré quelques failles depuis le début de la saison, Rennes pourrait trouver le chemin des filets à plusieurs reprises. Les deux équipes marquent : si Rennes part favori, le Sturm Graz possède suffisamment d’arguments pour inquiéter les Bretons à domicile. Les Autrichiens viennent notamment d’inscrire deux buts contre le LASK et pourront compter sur l’appui de leur public pour tenter de bousculer une équipe rennaise qui retrouve seulement la scène européenne. Rennes ayant également les armes pour marquer, voir les deux formations trouver la faille constitue un scénario crédible.

: si Rennes part favori, le Sturm Graz possède suffisamment d’arguments pour inquiéter les Bretons à domicile. Les Autrichiens viennent notamment d’inscrire deux buts contre le LASK et pourront compter sur l’appui de leur public pour tenter de bousculer une équipe rennaise qui retrouve seulement la scène européenne. Rennes ayant également les armes pour marquer, voir les deux formations trouver la faille constitue un scénario crédible. Esteban Lepaul buteur : en pleine confiance depuis le début de la saison, l’attaquant rennais peut profiter de ce premier rendez-vous européen pour poursuivre sa bonne série. Déjà auteur de trois réalisations en Ligue 1, Lepaul devrait bénéficier du soutien de Blas et Al-Tamari et pourrait obtenir plusieurs situations dans la surface autrichienne. Son efficacité actuelle en fait un candidat sérieux pour trouver le chemin des filets.

Score possible

Sturm Graz 1-2 Stade Rennais : le déplacement en Autriche ne devrait pas être une formalité pour des Rennais qui retrouvent la Coupe d’Europe après plus de deux ans et demi d’absence. Le Sturm Graz possède davantage de rythme européen et aura l’avantage d’évoluer devant son public, ce qui pourrait lui permettre de poser des problèmes aux Rouge et Noir. Mais Rennes semble actuellement supérieur sur le plan individuel et arrive surtout avec une dynamique très positive après trois victoires consécutives en Ligue 1. Si les hommes de Franck Haise parviennent à imposer progressivement leur qualité technique, ils ont les moyens de lancer leur campagne européenne par un succès.