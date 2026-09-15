Pronostic Anderlecht – OL : après Fenerbahçe, Lyon peut-il rebondir en Ligue Europa ?

Voici l’analyse complète du match de la première journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre Anderlecht et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

La phase de ligue de la Ligue Europa débute cette semaine. Reversé en C3 après son élimination en barrages de la Ligue des Champions face à Fenerbahçe, l’Olympique Lyonnais se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse d’Anderlecht. Cinquièmes de Ligue 1 après quatre journées, les Gones arrivent en Belgique sur une série de trois matchs consécutifs sans défaite.

Ligue Europa – Anderlecht vs OL

Mercredi 16 septembre 2026 · 21h · Lotto Park

Anderlecht : des Mauves déjà bien rodés en Europe

Contrairement à l’OL, Anderlecht a dû batailler durant l’été pour décrocher son billet pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Quatrièmes du championnat belge la saison dernière, les Mauves ont franchi trois tours de qualification avant d’accéder à cette première journée.

Les Bruxellois ont d’abord éliminé Hammarby (1-1, 3-1), avant de prendre le meilleur sur le PAOK Salonique (1-0, 3-2). Ils n’ont ensuite laissé aucune chance au Kairat Almaty lors des barrages avec deux victoires 3-0. Anderlecht a donc disputé six rencontres européennes depuis le début de la saison pour un bilan très convaincant de cinq victoires et un match nul.

Sur la scène nationale, le bilan est en revanche plus contrasté. Lourdement battus dans le derby face à l’Union Saint-Gilloise (3-0), les Mauves ont ensuite retrouvé de la solidité en battant Courtrai (1-0), en partageant les points avec Genk (0-0), puis en allant s’imposer sur la pelouse de Malines (0-1).

Anderlecht reste ainsi sur trois matchs consécutifs sans encaisser le moindre but en championnat. Une solidité défensive qui constituera l’une des principales armes des Belges face à l’OL, même si leur arrière-garde sera diminuée avec plusieurs absences pour cette rencontre.

Offensivement, Danylo Sikan représente l’un des principaux dangers. L’attaquant ukrainien a déjà inscrit cinq buts lors des six matchs européens disputés par Anderlecht cette saison. Mihajlo Cvetkovic s’est également montré particulièrement efficace depuis le début de l’exercice.

OL : confirmer sa bonne dynamique en Belgique

L’Olympique Lyonnais aurait préféré débuter sa campagne européenne en Ligue des Champions. Après avoir renversé le Sparta Prague au troisième tour de qualification, les hommes de Paulo Fonseca ont finalement été éliminés par Fenerbahçe lors des barrages. Accrochés à l’aller (1-1), les Gones se sont inclinés au retour (1-2) et ont été reversés en Ligue Europa.

Une compétition que l’OL connaît particulièrement bien. La saison dernière, Lyon avait terminé à la première place de la phase de ligue avant de voir son parcours s’arrêter dès les huitièmes de finale face au Celta Vigo.

En championnat, le début de saison lyonnais est plutôt encourageant. L’OL a remporté deux de ses quatre premières rencontres de Ligue 1 et occupe la cinquième place du classement. Après sa défaite inaugurale, Lyon a su réagir et reste désormais sur trois matchs sans défaite.

Les Gones ont notamment battu Toulouse (2-0) et Auxerre (3-1), avant d’aller chercher un point sur la pelouse du Paris FC (0-0) samedi dernier. Avec seulement deux buts encaissés lors de ses quatre premières journées de championnat, l’OL affiche également une certaine solidité défensive.

Paulo Fonseca pourra surtout compter sur un groupe quasiment au complet pour ce déplacement. Arrivé cet été, Loïs Openda a déjà trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs avec deux buts inscrits. Pour son retour en Belgique, l’ancien attaquant du RC Lens pourrait être l’une des principales armes lyonnaises.

Les confrontations entre les deux équipes

Anderlecht et l’OL ne se sont plus affrontés en compétition officielle depuis 2009. Les deux clubs s’étaient alors retrouvés lors des barrages de la Ligue des Champions et cette double confrontation avait largement tourné à l’avantage des Lyonnais.

L’OL avait fait une énorme différence dès le match aller à Gerland en s’imposant 5-1. Les Gones avaient ensuite confirmé leur qualification une semaine plus tard en allant gagner 3-1 à Bruxelles.

Lyon avait donc remporté les deux rencontres avec huit buts inscrits contre seulement deux encaissés. Un historique très favorable aux Rhodaniens, même si ces deux matchs remontent désormais à plus de 17 ans et n’auront évidemment que très peu d’influence sur la rencontre de mercredi.

Ce nouveau duel se présente d’ailleurs de manière beaucoup plus équilibrée. Anderlecht possède l’avantage de recevoir et a déjà accumulé de l’expérience européenne cette saison, tandis que l’OL semble disposer de davantage de qualités individuelles.

Les compos probables

La compo probable d’Anderlecht : Coosemans – Maamar, Omobamidele, Pétrot, Augustinsson – Winkler, Koutsoupias, Kana, Antman – Bentayeb, Sikan.

Absents : Hey, Sardella, Camara, Biancone (blessés).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann – Nuamah, Tolisso, Sulc – Openda.

Absent : Aucun.

Incertain : Duranville (reprise).

Les joueurs à suivre

Danylo Sikan (Anderlecht) : l’attaquant ukrainien est l’un des hommes forts du parcours européen des Mauves depuis le début de la saison. Avec cinq réalisations en six matchs de Ligue Europa, il a largement participé à la qualification d’Anderlecht pour la phase de ligue. Face à une défense lyonnaise plutôt solide depuis le début du championnat, son efficacité dans la surface sera forcément précieuse pour les Bruxellois.

Loïs Openda (OL) : arrivé cet été à Lyon, l’international belge n’a pas mis longtemps à débloquer son compteur puisqu’il compte déjà deux réalisations avec les Gones. Sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur pourraient faire mal à une défense d’Anderlecht privée de plusieurs éléments. Ce déplacement aura également une saveur particulière pour l’ancien joueur de Bruges, qui retrouvera son pays à l’occasion de cette première journée de Ligue Europa.

Les tendances de cotes : l’OL légèrement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Anderlecht (1) ≈ 3,60 ≈ 27 % Anderlecht outsider Match nul (X) ≈ 3,75 ≈ 24 % Scénario possible Victoire OL (2) ≈ 2,02 ≈ 49 % OL favori

Les bookmakers donnent un léger avantage à l’Olympique Lyonnais pour cette première journée de Ligue Europa. La victoire des Gones se situe autour de 2,02, tandis qu’un succès d’Anderlecht monte aux alentours de 3,60 et que le match nul est proposé autour de 3,75.

L’écart reste donc relativement réduit. Lyon possède davantage d’arguments sur le papier et arrive en Belgique avec une bonne dynamique, mais Anderlecht est loin de se présenter comme une victime annoncée. Les Mauves ont déjà disputé six matchs européens cette saison et n’en ont perdu aucun.

Leur forme défensive récente mérite également d’être prise en compte. Anderlecht reste sur trois clean sheets consécutifs en championnat, tandis que l’OL vient lui aussi de terminer son déplacement au Paris FC sans encaisser de but.

L’un des principaux éléments susceptibles de faire pencher la balance en faveur des Lyonnais concerne toutefois les absences. Anderlecht devrait être privé de plusieurs défenseurs, dont Giulian Biancone, alors que Paulo Fonseca dispose d’un groupe presque au complet. Dans une rencontre qui pourrait se jouer sur des détails, la profondeur de l’effectif lyonnais pourrait finir par peser.

Nos pronostics pour Anderlecht – OL

OL remboursé si match nul (DNB) : Lyon semble avoir un petit avantage sur le papier mais aller chercher une victoire au Lotto Park ne s’annonce pas évident. Anderlecht n’a perdu aucun de ses six matchs européens cette saison et reste solide devant son public. Plutôt que de partir sur une victoire sèche des Gones, le pari « OL remboursé si nul » permet de se couvrir en cas de partage des points tout en misant sur la dynamique lyonnaise.

: Lyon semble avoir un petit avantage sur le papier mais aller chercher une victoire au Lotto Park ne s’annonce pas évident. Anderlecht n’a perdu aucun de ses six matchs européens cette saison et reste solide devant son public. Plutôt que de partir sur une victoire sèche des Gones, le pari « OL remboursé si nul » permet de se couvrir en cas de partage des points tout en misant sur la dynamique lyonnaise. Moins de 3,5 buts dans le match : les deux équipes affichent une vraie solidité ces dernières semaines. Anderlecht reste sur trois rencontres de championnat sans encaisser de but, tandis que Lyon n’a concédé que deux buts en quatre journées de Ligue 1 et vient de réaliser un clean sheet contre le Paris FC. Pour une première journée européenne où aucune des deux formations ne voudra se découvrir trop rapidement, une rencontre relativement fermée est envisageable.

: les deux équipes affichent une vraie solidité ces dernières semaines. Anderlecht reste sur trois rencontres de championnat sans encaisser de but, tandis que Lyon n’a concédé que deux buts en quatre journées de Ligue 1 et vient de réaliser un clean sheet contre le Paris FC. Pour une première journée européenne où aucune des deux formations ne voudra se découvrir trop rapidement, une rencontre relativement fermée est envisageable. Danylo Sikan marque ou délivre une passe décisive : plutôt que de miser sur Loïs Openda, qui devrait attirer une grande partie des paris côté lyonnais, l’attaquant d’Anderlecht peut constituer une alternative intéressante. Déjà auteur de cinq buts en six matchs européens cette saison, l’Ukrainien est l’un des principaux dangers offensifs des Mauves. Si Anderlecht parvient à trouver la faille, il possède de bonnes chances d’être directement impliqué.

Score possible

Anderlecht 1-1 OL : l’OL possède sans doute davantage de qualités individuelles et arrive à Bruxelles dans une dynamique intéressante, mais Anderlecht a montré depuis le début de sa campagne européenne qu’il était difficile à manœuvrer. Les Mauves ont remporté cinq de leurs six matchs de qualification et restent également sur trois clean sheets consécutifs en championnat. Lyon devrait avoir les moyens de se créer des occasions, mais pour cette première journée de phase de ligue, les deux équipes pourraient finalement se neutraliser au terme d’une rencontre équilibrée.