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FRANCE

OL : le verdict est tombé pour une réserve déjà en plein doute

Par Louis Chrestian - 13 Sep 2026, 16:03
OL : le verdict est tombé pour une réserve déjà en plein doute

La réserve de l’OL n’a pas profité de la coupure liée à la Coupe de France pour retrouver des couleurs. Malgré plusieurs renforts habitués au groupe professionnel, les jeunes Lyonnais ont lourdement chuté face à Grenoble en amical.

Une lourde défaite contre une équipe de R1

Privée de National 2 ce week-end en raison de la Coupe de France, la réserve de l’OL avait programmé un match amical face à son homologue de Grenoble, samedi à Décines. Cette rencontre devait permettre au groupe de Gueïda Fofana et de son adjoint de travailler ses automatismes. Elle a surtout confirmé les difficultés du moment.

Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, le GF38, dont la réserve évolue en Régional 1, s’est largement imposé (4-0). Un résultat particulièrement inquiétant pour une formation rhodanienne toujours à la recherche de son premier succès depuis le début de la campagne 2026-2027.

Les renforts professionnels n’ont rien changé

Gueïda Fofana disposait pourtant de plusieurs éléments prometteurs pour cette rencontre. Rémi Himbert, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez étaient notamment présents, alors qu’ils avaient participé à l’entraînement du groupe professionnel jeudi. Leur apport n’a pas suffi à réveiller une équipe en proie au doute.

Le constat était déjà similaire lors des deux premières journées de National 2. Steeve Kango, Noham Kamara ou encore Mathys De Carvalho, avant son départ en Arabie saoudite, avaient renforcé la réserve. L’OL avait alors limité la casse avec deux matchs nuls, mais sans inscrire le moindre but.

En comptant cette rencontre amicale, la formation lyonnaise reste donc muette après trois sorties. Plus préoccupant encore, elle a cette fois perdu la solidité qui lui avait permis de prendre deux points en championnat. Le duo Fofana-Saci va devoir rapidement trouver les bons leviers.

Une Académie appelée à peser davantage

Ces difficultés interviennent alors que l’actualité de l’OL reste marquée par une importante cure d’austérité. Sous la surveillance de la DNCG et de l’UEFA, le club cherche à réduire ses dépenses, ce qui devrait mécaniquement renforcer le rôle de la formation dans les prochaines années.

Dans ce contexte, les prestations de la réserve seront forcément scrutées. Malgré de nombreux départs durant l’intersaison, la qualité individuelle ne manque pas dans l’effectif. Elle tarde cependant à se traduire sur le terrain. Après la lourde alerte grenobloise, la priorité sera désormais de débloquer le compteur offensif en National 2.

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