ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « une première défaite et des choix qui interpellent »

L’ASSE a subi sa première défaite de la saison samedi soir sur le terrain de Dunkerque (2-1). Des Verts globalement décevants, un Gautier Larsonneur qui n’a pas rassuré et certains choix de Ian Cathro qui peuvent interroger.

Cinq matches, cinq victoires : le début de saison de l’ASSE avait tout du parcours parfait. Mais les Verts ne sont pas invincibles. Dunkerque s’est chargé de le leur rappeler en infligeant aux hommes de Ian Cathro leur premier revers de l’exercice (2-1).

Tout avait pourtant plutôt bien commencé. Sans réaliser une grande première période, l’ASSE avait rejoint les vestiaires avec un but d’avance grâce à Augustine Boakye, servi par Zuriko Davitashvili. Mais le scénario s’est totalement inversé au retour des vestiaires. Ayari a d’abord égalisé d’une superbe frappe en lucarne avant que Keita, lui aussi de loin, ne trompe Gautier Larsonneur.

Menée, l’ASSE a alors poussé et s’est procuré suffisamment de situations pour revenir. Mais elle est tombée sur un Ramos impeccable. Le gardien dunkerquois a multiplié les interventions, bien aidé aussi par le manque d’efficacité stéphanois et par sa barre, sur une frappe de Boakye dans le temps additionnel. Trop souvent, les Verts ont tiré sur lui, tardé à délivrer la dernière passe ou gâché des situations intéressantes en se faisant prendre au piège du hors-jeu.

Cathro refuse de dramatiser

« C’est un moment de notre saison où l’on ne doit pas tomber dans le dramatique. C’est une leçon qu’on doit apprendre. Le football est ainsi, il faut calmement travailler pour continuer à progresser », a réagi Ian Cathro.

Le technicien écossais a raison sur un point : après cinq victoires, une défaite ne doit évidemment pas remettre en cause tout ce qui a été construit depuis le début de saison. Mais ce premier revers fait redescendre les Verts de leur petit nuage. Et il soulève quelques interrogations.

À commencer par la prestation de Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois aurait déjà pu être sanctionné en première période lorsqu’il a pris le ballon avec les mains en dehors de sa surface (36e). Puis il a encaissé deux buts sur les deux seuls tirs cadrés dunkerquois. Si la frappe d’Ayari était particulièrement difficile à aller chercher, il ne semble pas exempt de tout reproche sur celle de Keita. Une soirée terminée sans le moindre arrêt.

Les changements de Cathro en question

Les choix de Cathro peuvent également interpeller. Alors que son équipe courait après le score, l’Écossais a notamment décidé de sortir Thierno Ballo et Irvin Cardona, ses deux meilleurs buteurs depuis le début de saison. Un choix offensif difficile à comprendre au regard du scénario.

Autre décision surprenante : la sortie de Kévin Pedro au profit de Joao Ferreira. Le Portugais a encore connu beaucoup de déchet, avec plusieurs transmissions ratées et une prestation qui n’a guère dissipé les doutes sur son niveau.

Larsonneur et Ferreira apparaissaient déjà comme deux maillons fragiles avant ce déplacement dans le Nord. Mais limiter la défaite à leurs seules prestations serait injuste. Hormis Boakye, Davitashvili et Csongvai, peu de Stéphanois ont réellement évolué à leur meilleur niveau.

Après cinq succès, ce premier accroc n’a rien d’alarmant. Il constitue en revanche un avertissement. Une réaction sera attendue dès le week-end prochain à Metz, un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Avec la nécessité de montrer que Dunkerque n’était qu’un accident de parcours.