ASSE : la compo de Cathro pour affronter Dunkerque est connue

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Dunkerque ce samedi soir.
Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Dunkerque pour la 6e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro. Coup d’envoi à 20 heures au stade Marcel-Tribut.
La compo de l’ASSE
Larsonneur – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin – Boakye, Davitashvili – Cardona, Ballo.
👥 Les XI Verts pour défier Dunkerque ! 💚— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 12, 2026
Pour cet #USLDASSE, Ian Cathro fait confiance aux mêmes hommes. Coup d'envoi à 20h ! 👊 pic.twitter.com/HHAwNDS71G