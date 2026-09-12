ASSE : la compo de Cathro pour affronter Dunkerque est connue

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Dunkerque ce samedi soir.

Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Dunkerque pour la 6e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro. Coup d’envoi à 20 heures au stade Marcel-Tribut.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin – Boakye, Davitashvili – Cardona, Ballo.