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FRANCE

ASSE : la compo de Cathro pour affronter Dunkerque est connue

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 19:00
Ian Cathro sur le banc de l'ASSE

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Dunkerque ce samedi soir.

Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Dunkerque pour la 6e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro. Coup d’envoi à 20 heures au stade Marcel-Tribut.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin – Boakye, Davitashvili – Cardona, Ballo.

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