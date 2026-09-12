ASSE : la recrue danoise tranche sur son choix étonnant

Arrivé de Go Ahead Eagles malgré la relégation des Verts, Jakob Breum n’a aucun regret. Le milieu offensif danois assure avoir privilégié le poids de l’ASSE et ses ambitions plutôt que le niveau du championnat.

Breum déjà séduit par le vestiaire stéphanois

Avant le déplacement sur la pelouse de l’USL Dunkerque, Jakob Breum s’est présenté devant les médias ce jeudi. Le Danois de 22 ans a notamment dressé un premier bilan très positif de ses débuts dans le Forez, facilités par les bons résultats et l’état d’esprit du groupe stéphanois.

« C’était vraiment bien. On a eu un bon début. L’équipe a été incroyable, il y a vraiment une bonne ambiance dans le groupe. C’était facile de s’intégrer, et bien sûr, quand on gagne, c’est encore mieux », a expliqué le milieu offensif dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Après avoir connu quelques contrariétés depuis son arrivée, Breum semble désormais lancé avec les Verts. L’ancien joueur de Go Ahead Eagles estime également avoir rejoint une équipe suffisamment soudée pour accélérer son adaptation.

« Je suis venu ici pour l’ASSE »

Son transfert avait pourtant étonné aux Pays-Bas. Pièce maîtresse de Go Ahead Eagles, Breum sortait d’une saison pleine en Eredivisie et avait goûté à la Coupe d’Europe. Son choix de quitter l’élite néerlandaise pour évoluer en Ligue 2 pouvait donc ressembler à un pas en arrière.

Le principal intéressé écarte clairement cette lecture. « Je ne suis pas venu ici pour le championnat, je suis venu ici pour l’ASSE. Ce club a une longue et riche histoire et de grandes ambitions. Je ne me souciais pas si c’était la Ligue 1 ou la Ligue 2 au moment des négociations », a-t-il affirmé.

L’arrivée de Sacha Esteves comme responsable du recrutement de la post-formation doit permettre à Guillaume Leleu de prendre en charge le recrutement de la formation. Gérard Fernandez va quitter l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2097210567148613966

La Ligue 1 comme objectif minimum

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le joueur de 1,74 m s’inscrit dans un projet à long terme. Mais son discours ne laisse aucune place au doute concernant l’objectif immédiat : participer au retour de la maison Verte parmi l’élite du football français.

« Bien sûr que je veux jouer en Ligue 1. C’est évidemment l’objectif principal du club et c’est le minimum pour Saint-Étienne », a insisté Breum. Une déclaration qui devrait plaire aux supporters, lesquels attendent désormais que le droitier confirme sur la durée les promesses affichées lors de ses premiers pas.

Un renfort attendu au tournant

Son statut acquis aux Pays-Bas augmente forcément les attentes. Habitué à peser dans l’animation offensive de Go Ahead Eagles, Breum n’est pas arrivé dans le Forez comme un simple pari. Sa créativité et son expérience récente du haut niveau doivent aider l’ASSE à assumer ses ambitions.

Le Danois ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction d’avoir intégré « une équipe aussi performante et aussi soudée ». Après avoir expliqué les raisons de son choix, il lui reste désormais à faire parler le terrain pour accompagner les Verts vers leur objectif prioritaire.