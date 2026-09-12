FC Nantes : La recrue à 15 buts passe déjà un premier test

Arrivé au dernier jour du mercato, Thomas Robinet a réussi ses débuts avec le FC Nantes face à Nancy. L’attaquant de 29 ans retrouve désormais Sochaux, son club formateur, avec l’ambition de confirmer rapidement.

Robinet a immédiatement pesé avec Nantes

Le FC Nantes n’a pas attendu longtemps avant de lancer Thomas Robinet. Recruté sur le gong après une saison à 15 buts sous les couleurs de Dunkerque, l’avant-centre est entré en jeu face à Nancy et a poussé la défense lorraine à la faute. Une contribution précieuse dans le premier succès nantais de la saison.

« C’est vrai que j’ai été lancé rapidement dans le bain et commencer ainsi, c’est parfait », a confié la recrue de 29 ans. Cette première réussie valide, au moins à court terme, le choix effectué par les Canaris en fin de mercato.

Grégory Poirier avait d’ailleurs affiché sa satisfaction après la fermeture du marché des transferts. Le technicien nantais estime que son effectif possède désormais les armes nécessaires pour avancer.

« Je pense que le mercato est réussi », estime Grégory Poirier au sujet du recrutement du FC Nantes. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2096285366441402641

Des chiffres qui confirment son profil de finisseur

La saison passée de Robinet à Dunkerque ne se résume pas à ses 15 réalisations. Selon l’analyse statistique publiée par Morning Foot, l’attaquant a disputé 30 rencontres avec une moyenne de 87 minutes par match. Son indice atteint 60 sur 100 dans le registre du « renard des surfaces » et 53 sur 100 pour celui d’attaquant de pressing.

Sa qualité principale reste son efficacité. Robinet affiche notamment un indice maximal de 100 concernant la conversion de ses tirs. Des données qui dessinent un joueur lucide dans la surface, davantage porté par ses déplacements et son sens du but que par des qualités physiques hors norme.

« Je ne suis pas le plus costaud, pas le plus rapide. Donc il faut trouver d’autres solutions. Et je pense que j’arrive à les trouver souvent pour prendre la profondeur », reconnaît-il. Un profil complémentaire dans une attaque nantaise profondément remaniée cet été.

Des retrouvailles particulières avec Sochaux

Le prochain rendez-vous aura une saveur particulière pour le nouvel attaquant des Canaris. Ce samedi, il retrouve Sochaux, où il a été formé, pour la première fois depuis son départ. Un retour aux sources qu’il aborde sans perdre de vue l’objectif collectif.

« C’est un club un peu spécial pour moi. Après, il n’y aura pas d’état d’âme. Si je peux gagner, c’est le plus important », prévient Robinet. L’ancien Dunkerquois s’attend à affronter une formation « assez solide », portée par les valeurs du club et de la région.

Un premier signal à confirmer

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Robinet arrive à Nantes au meilleur moment de sa carrière. Après être passé par le National et les Pays-Bas, il découvre un club dont il mesure la dimension, sans vouloir changer sa manière de travailler.

« Je pense que c’est un club mythique. Je le vois dans les infrastructures et surtout dans l’organisation. Maintenant, j’arrive là sans complexe », assure-t-il. Après une première apparition encourageante, le déplacement à Sochaux doit maintenant permettre au buteur de confirmer que son efficacité dunkerquoise peut accompagner durablement la relance nantaise.