Né à Marseille et amoureux de l’OM devant l’éternel, le rappeur Soprano (47 ans) a prévu une virée à Nantes en 2027.

La Beaujoire va vibrer au rythme du rap marseillais. Alors que le FC Nantes poursuit sa saison sur les pelouses de Ligue 2, sans grand spectacle sur la pelouse, l’enceinte nantaise accueillera également un événement musical majeur en juin 2027. Soprano viendra y présenter son « Karaoké Stadium Tour », une tournée XXL imaginée pour transformer les stades français en gigantesques karaokés. Et forcément, la venue du Marseillais ne manquera pas de faire sourire les supporters nantais.

Soprano attendu à la Beaujoire en 2027

Soprano se produira à Nantes le samedi 12 juin 2027. Le rendez-vous est officiellement programmé au Stade de la Beaujoire, avec un début de concert annoncé à 20 heures. La date fait partie d’une tournée qui débutera quelques jours plus tôt à Lille, le 5 juin, avant de passer notamment par Metz, Le Mans, Bordeaux et Lyon. La tournée se poursuivra ensuite en 2028 avec des passages à Nanterre puis Marseille, où Soprano terminera son aventure au Vélodrome le 17 juin 2028.

Né à Marseille et profondément attaché à sa ville, Soprano est également un grand supporter de l’OM. Sa venue à la Beaujoire aura donc une saveur particulière pour les amoureux du football nantais, puisque l’un des visages les plus populaires de la cité phocéenne viendra investir le stade des Canaris. Mais pas question pour lui de simplement reproduire un concert classique. Le concept imaginé pour cette tournée repose justement sur la participation du public.

La Beaujoire transformée en immense karaoké

Soprano veut faire chanter les spectateurs et revisiter les nombreux personnages et morceaux qui ont marqué sa carrière. Le concept est simple : transformer les stades en gigantesques karaokés afin de créer une véritable expérience collective. Les organisateurs annoncent également un accès privilégié au cœur de la scène pour les spectateurs disposant d’un billet en pelouse or. L’objectif est donc de faire de chaque date un véritable spectacle participatif. Et Nantes aura droit à son propre chapitre.

Après Lille le 5 juin, Soprano retrouvera donc Nantes le 12 juin, puis Metz le 19 juin et Le Mans le 26 juin. La tournée passera ensuite par Bordeaux le 3 juillet et Lyon le 10 juillet. À Nantes, les places sont déjà proposées à partir de 49 euros selon les catégories. La Beaujoire peut donc déjà se préparer à une soirée très particulière. Un Marseillais amoureux de l’OM au milieu du stade nantais : le décor est planté. Et avec un karaoké géant annoncé, Soprano compte bien faire chanter les supporters des Canaris comme jamais.