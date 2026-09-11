Salué par la critique, l’exploit réalisé par le RC Lens face au Slavia Prague en Ligue des Champions ne trouve pas un écho unanime chez tous les observateurs.

Le RC Lens a vécu une soirée européenne que ses supporters ne sont pas près d’oublier. Menés à deux reprises par le Slavia Prague, les Sang et Or ont trouvé les ressources pour revenir dans le temps additionnel et arracher une victoire spectaculaire (3-2). Un scénario exceptionnel qui a logiquement provoqué une vague d’enthousiasme autour de l’équipe de Dino Toppmöller. Mais cette euphorie n’est pas partagée par tous les observateurs.

Riolo : « Le match n’est pas bon »

Daniel Riolo a notamment reconnu l’importance émotionnelle d’une telle soirée tout en refusant de fermer les yeux sur les difficultés rencontrées par Lens. Sur RMC Sport, le journaliste a ainsi rappelé les attentes placées cette saison sur les Sang et Or : « Cette année, je vais attendre de Lens des soirées folles avec des émotions. C’est exactement ce qu’on a eu. Mais, sans le temps additionnel, le match n’est pas bon. Tu as été bousculé tout le long. Les jugements auraient été extrêmement sévères. » Une analyse qui résume parfaitement le paradoxe de cette rencontre : le RC Lens a obtenu trois points précieux et vécu une fin de match exceptionnelle, mais a longtemps subi les événements face à une équipe tchèque pourtant réduite à dix joueurs.

Sur Canal+, Samir Nasi est allé encore plus loin. L’ancien joueur de l’OM estime que la performance du RC Lens bénéficie d’un traitement particulièrement favorable de la part des observateurs. « Vous en parlez comme si ce que Lens a réalisé est un truc de fou. Moi je dis que si ça avait été d’autres clubs français qui font ce genre de performance, ils se seraient fait balayer, on n’en parlerait pas comme si c’était l’exploit du siècle, a-t-il soufflé sur Canal+. Si ça avait été Marseille qui fait une performance comme ça, on serait en train de les découper, si Lyon fait un match comme ça, on les aurait découpés, arrêtez, soyez honnêtes. » Une sortie qui pose la question de la perception différente dont bénéficieraient certains clubs français selon leur image ou leur statut.

La défense du RC Lens dépassée

L’analyse de L’Équipe est encore plus préoccupante pour le RC Lens. Le quotidien appelle à ne pas tomber dans « une euphorie de mauvais aloi » et estime que le contenu doit être étudié avec beaucoup plus d’attention : « Il faudra se pencher plus attentivement sur le contenu pour éviter de tomber dans une euphorie de mauvais aloi. Lens a déçu face à un adversaire volontaire mais avec un manque de qualité évident à ce niveau. »

Le quotidien sportif insiste surtout sur les difficultés défensives rencontrées par les Sang et Or. Même en infériorité numérique, les joueurs du Slavia ont réussi à mettre Lens en grande difficulté : « Même en infériorité numérique, ces Tchèques ont pourtant bousculé des Sang et Or complètement perdus derrière avec un trio made in la Gaillette dépassé par les événements. » Un constat forcément inquiétant pour Dino Toppmöller.

Le résultat final ne doit pas masquer les problèmes du RC Lens

Cette victoire peut évidemment servir de déclic au RC Lens. Elle offre trois points précieux et permet aux Sang et Or de commencer leur aventure européenne de la meilleure des manières sur le plan comptable. Mais elle peut aussi masquer certaines failles. L’équipe de Toppmöller devra notamment progresser dans la maîtrise des rencontres et montrer davantage de sérénité défensive.

Le scénario de Prague ne pourra pas se reproduire chaque semaine. Et c’est précisément là que réside le principal danger pour Lens : se laisser griser par un succès spectaculaire sans corriger les problèmes apparus pendant près de 90 minutes. Le plus dur commence donc maintenant pour Toppmöller : transformer ce miracle en véritable dynamique.