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RC Lens : le groupe de Toppmöller pour le Slavia Prague est tombé !

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 20:05
Dino Toppmöller aux côtés de ses joueurs après RC Lens - Lorient

On connaît le groupe convoqué par le coach du RC Lens, Dino Toppmöller, pour le match de Ligue des Champions face au Slavia Prague.

Pour son retour en Ligue des Champions, le RC Lens se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du Slavia Prague, à l’occasion de la première journée de phase de ligue de C1. Pour ce premier rendez-vous européen de la saison, Dino Toppmöller a retenu un groupe de 23 joueurs.

Udol bien présent !

Toujours privé de Saud Abdulhamid, Samson Baidoo, Jhoanner Chavez et Maik Nawrocki, blessés ou en phase de reprise, l’entraîneur lensois doit également faire face à l’absence de Yacine Titraoui, qui s’est blessé aux ischios-jambiers contre Lorient (0-1). Également touché face aux Merlus, Matthieu Udol, est bien présent dans le groupe, tout comme Jean-Clair Todibo et Junior Kadile.

Le groupe du RC Lens : Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Čelik, Udol, Todibo, Skóraś, Gradit, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatović, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub

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