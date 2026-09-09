À la veille du premier déplacement du RC Lens à Prague pour lancer la campagne de Ligue des Champions, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Sang et Or.

Le RC Lens rêvait forcément d’un meilleur début de saison. Après une première victoire contre Auxerre, les Sang et Or ont enchaîné deux défaites à Strasbourg puis contre Lorient à Bollaert.

Acherchour tire déjà la sonnette d’alarme

Le revers concédé à domicile contre les Merlus, samedi dernier (0-1), a particulièrement fait mal. Le RC Lens a pourtant largement dominé territorialement, mais s’est montré incapable de concrétiser ses occasions. Les supporters ont d’ailleurs accompagné la sortie des joueurs par des sifflets. Et c’est dans ce contexte délicat que le Racing va lancer sa campagne européenne.Sur X, Walid Acherchour n’a pas caché son inquiétude concernant le niveau affiché par les Lensois.

Le journaliste de RMC Sport estime que les trois premières journées de Ligue 1 sont loin d’être satisfaisantes, évoquant notamment un premier match en trompe-l’œil, une deuxième rencontre très moyenne et une troisième jugée catastrophique. Un constat particulièrement sévère. Les blessures, les départs importants et les difficultés rencontrées au milieu de terrain font partie des principales préoccupations autour du Racing. Le mercato a profondément modifié l’effectif lensois et Dino Toppmöller doit désormais rapidement trouver la bonne formule.

Le RC Lens doit vite retrouver son vrai visage

Le secteur défensif n’est pas épargné. Le RC Lens doit notamment composer avec plusieurs incertitudes autour de ses joueurs défensifs. Les listes disponibles pour Slavia Prague montrent notamment la présence de N. Celik, Ganiou, Udol, Aguilar, Sagnan, Nawrocki, Abdulhamid et Gradit dans le groupe lensois. Le contexte reste donc particulièrement délicat avant cette première européenne. L’objectif sera de retrouver rapidement de la stabilité, alors que la Ligue des champions ne laisse quasiment aucun droit à l’erreur. La défaite contre Lorient a surtout mis en évidence un problème d’efficacité. Les Lensois ont eu la possession, obtenu des situations et poussé jusqu’au bout, mais ils ont finalement été punis sur une perte de balle au milieu de terrain.

Lorient en a profité pour inscrire l’unique but de la rencontre avant de résister aux assauts du Racing. Pour Toppmöller, le message est donc clair : il faut progresser dans les deux surfaces. Face au Slavia Prague, le RC Lens devra également gérer un contexte complètement différent. La pression européenne, le déplacement en République tchèque et l’atmosphère de la Ligue des champions peuvent rapidement amplifier les défauts entrevus en championnat. Une victoire à Prague pourrait totalement changer l’ambiance autour du groupe.