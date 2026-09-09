RC Lens : une supportrice de charme s’invite à Bollaert

Malgré la défaite du RC Lens face au FC Lorient (0-1), les supporters artésiens ont pu compter sur une présence bien connue du Nord dans les tribunes de Bollaert : Marion Rousse était présente avec son fils Nino.

Le RC Lens a connu un samedi compliqué à Bollaert. Les Sang et Or se sont inclinés face au FC Lorient (0-1), concédant ainsi une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Mais dans les tribunes, une supportrice bien connue du public nordiste était au rendez-vous.

Marion Rousse à Bollaert avec son fils

Profitant de quelques jours plus calmes dans son calendrier professionnel, Marion Rousse s’est rendue à Bollaert pour assister à la rencontre Lens-Lorient. La directrice du Tour de France Femmes, également consultante pour France Télévisions, n’est pas une inconnue dans le Nord. Native de Saint-Saulve, elle revendique régulièrement ses origines nordistes et son attachement au territoire.

Identifiée et photographiée dans les tribunes par L’Équipe, Marion Rousse a ensuite relayé le cliché sur ses réseaux sociaux. Mais elle ne s’est pas contentée de partager cette photo. La consultante était accompagnée de son fils Nino, qu’elle a eu avec Julian Alaphilippe. Et visiblement, Marion Rousse compte bien transmettre son affection pour le RC Lens à son enfant. Quelques heures avant le coup d’envoi, le jeune garçon a ainsi pu fouler la pelouse de Bollaert.

Une première expérience forcément particulière dans l’un des stades les plus emblématiques du football français. Nino a ensuite pris place dans les tribunes avec sa mère pour suivre la rencontre. Un moment que Marion Rousse a également partagé avec ses abonnés en ajoutant un petit commentaire plein d’affection : « Déjà un vrai Chtis. »

Un soutien qui n’a pas suffi

Malheureusement pour Marion Rousse et les supporters lensois présents à Bollaert, cette belle présence n’aura pas porté chance aux hommes de Dino Toppmöller. Le RC Lens s’est incliné 0-1 face à Lorient et reste sur deux défaites consécutives en championnat. Les Sang et Or occupent désormais la onzième place de Ligue 1 et doivent rapidement réagir.

Le calendrier ne leur laisse d’ailleurs pas beaucoup de temps pour digérer cette nouvelle désillusion. Le prochain rendez-vous du RC Lens aura lieu dès jeudi soir sur la scène européenne. Les Lensois se déplaceront à Prague pour affronter le Slavia, avec un coup d’envoi prévu à 21 heures. Un déplacement important pour une équipe qui doit retrouver de la confiance après ses deux revers en championnat.

Marion Rousse, elle, aura déjà offert une belle image de soutien au Racing dans les tribunes de Bollaert. Son fils Nino a également pu découvrir l’ambiance et la pelouse du stade. Reste désormais aux joueurs lensois à offrir une soirée beaucoup plus heureuse à leurs supporters lors de leur prochain rendez-vous.