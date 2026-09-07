RC Lens : Le verdict médical est enfin tombé avant Prague

Le RC Lens est fixé sur les blessures de Matthieu Udol et Yacine Titraoui, sortis samedi contre Lorient (0-1). Les nouvelles sont rassurantes pour le défenseur, toujours incertain pour Prague, mais le milieu algérien doit déclarer forfait.

Les ligaments d’Udol sont intacts

On vous en parlait après la défaite face à Lorient : Dino Toppmöller redoutait deux nouveaux forfaits pour Prague. Les examens passés par Matthieu Udol ont finalement confirmé le premier diagnostic posé par le staff médical.

Selon les informations relayées par Lensois.com, le piston gauche souffre d’une grosse béquille à la cuisse droite. Son genou et ses ligaments ne sont pas touchés, alors que les images de Ligue 1+ avaient suscité une vive inquiétude.

Un espoir demeure pour Prague

Victime de quatre ruptures des ligaments croisés durant sa carrière, Udol s’en tire donc bien. Sa participation au déplacement européen face au Slavia Prague reste néanmoins incertaine. Le staff lensois conserve l’espoir de le remettre sur pied à temps.

Matthieu Udol reste incertain mais espéré face à Prague. Victime d’une grosse béquille à la cuisse droite, le défenseur lensois garde un espoir d’être rétabli pour le déplacement européen. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2096483713089470757

Titraoui est forfait

Le verdict est en revanche moins favorable pour Yacine Titraoui. Touché aux ischio-jambiers sur un retour défensif contre Lorient, le milieu algérien ne sera pas du voyage à Prague. Dino Toppmöller ne cachait déjà pas son pessimisme samedi soir.

Les Sang et Or poursuivront leur préparation à la Gaillette jusqu’à mercredi matin, avant de s’envoler pour la République tchèque. La présence d’Udol devrait rester en suspens jusqu’aux dernières séances.