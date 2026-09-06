RC Lens Mercato : Leca tenté de relancer une piste très prestigieuse ?

Alors que Matthieu Udol et Yacine Titraoui viennent de sortir sur blessure, le RC Lens pourrait avoir une bonne raison de réactiver une piste séduisante étudiée cet été : Raphaël Guerreiro.

Le timing pourrait presque donner des regrets au RC Lens. Quelques jours seulement après la révélation de l’intérêt lensois pour Raphaël Guerreiro, les Sang et Or se retrouvent confrontés à une situation qui rend le profil du Portugais encore plus séduisant.

Cet été, Lens avait étudié la piste menant à l’ancien joueur du FC Lorient, libre après son départ du Bayern Munich. Apprécié par Dino Toppmöller pour sa polyvalence, Guerreiro pouvait notamment apporter une solution sur le côté gauche. Le Racing avait finalement choisi de privilégier d’autres dossiers.

Guerreiro, une solution qui prend encore plus de sens

Depuis, la situation a évolué. Face à Lorient samedi, Matthieu Udol a dû quitter ses partenaires dès la 24e minute, touché à la cuisse. Dans le même match, Yacine Titraoui est également sorti sur blessure, victime d’une douleur à la cuisse. Les deux joueurs doivent passer des examens, avec notamment une incertitude concernant leur participation au déplacement à Prague en Ligue des champions.

Et c’est précisément là que le profil de Guerreiro pourrait être précieux.

À 32 ans, l’international portugais possède une expérience considérable du très haut niveau. Il a notamment évolué au Borussia Dortmund puis au Bayern Munich, tout en comptant 65 sélections avec le Portugal. Surtout, son profil ne se limite pas au poste de latéral gauche : il peut également évoluer plus haut et au milieu de terrain, ce qui offrirait plusieurs solutions à Toppmöller.

Dans un système en 3-4-3, où les pistons occupent une place centrale dans le jeu de Toppmöller, cette polyvalence serait particulièrement intéressante. Le technicien allemand connaît d’ailleurs déjà le joueur et avait apprécié son profil lors de la réflexion menée par Lens cet été.

Un joueur toujours disponible

Autre élément qui pourrait pousser Lens à reconsidérer le dossier : Guerreiro est toujours sans club. Il n’y aurait donc pas de transfert à négocier avec un club, même si son salaire et ses prétentions constitueraient évidemment des paramètres à prendre en compte.

Lens n’avait pas recruté de doublure clairement identifiée à gauche d’Udol, misant notamment sur la polyvalence de Michal Skoras. Mais les blessures qui touchent aujourd’hui l’effectif rappellent l’importance de disposer de solutions immédiatement opérationnelles.

Relancer Raphaël Guerreiro ne serait donc pas forcément un simple retour en arrière sur une piste estivale. Ce serait désormais une opportunité de marché qui répond à un besoin devenu beaucoup plus concret. Son expérience, sa polyvalence et sa connaissance du haut niveau pourraient en faire une recrue particulièrement pertinente pour un Lens qui s’apprête justement à retrouver la Ligue des champions.