FC Nantes Mercato : un ancien gardien du club contacté en urgence, sa réponse est tombée !

Après la blessure d’Alexis Mirbach, le FC Nantes doit désormais trouver une solution au poste de gardien et une piste bien connue vient d’être creusée par le club.

Le dossier du gardien de but enflamme le FC Nantes. Alors qu’Alexis Mirbach s’est blessé, le club nantais a pensé à Patrik Carlgren pour venir renforcer son effectif en qualité de joker médical.

Selon les informations de Maxence Jamin, le gardien suédois a bien été contacté par le FC Nantes. Mais les premières conditions proposées ne lui auraient pas convenu. Le journaliste a ensuite précisé que Patrik Carlgren avait finalement refusé la proposition nantaise.

Le FC Nantes n’a pas encore tranché

De son côté, David Phelippeau indique que, ce dimanche, aucune décision n’avait encore été prise par le club concernant l’identité du futur gardien.

La piste menant à l’ancien gardien nantais semble donc désormais s’éloigner, même si la situation pourrait encore évoluer dans les prochains jours.

Avec la blessure d’Alexis Mirbach, le FC Nantes doit désormais avancer rapidement pour trouver une solution au poste de gardien. Le nom du futur renfort reste encore inconnu.