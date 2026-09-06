À LA UNE DU 6 SEP 2026
[13:43]FC Barcelone : l’Atlético bloque le dossier, même à 200 M€ !
[13:21]LOSC : énorme coup dur pour une pépite de la formation lilloise
[13:01]PSG, Real Madrid : le verdict tombe sur le duel à 125 M€ !
[12:41]OL : le couperet est tombé pour le Ballon d’Or 2022
[12:19]ASSE : Cardona a encore frappé sans même marquer
[12:00]Pronostic FC Nantes – Nancy : enfin une première victoire pour les Canaris ?
[11:59]OL : Fofana lance déjà sa nouvelle aventure en Premier League
[11:33]ASSE : Cardona dévoile le déclic qui a fait basculer Montpellier
[11:11]OL : La réserve laisse déjà filer des points malgré ses renforts pros
[10:51]PSG : Luis Enrique défie la crise avec un pari sur le titre

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : l’Atlético bloque le dossier, même à 200 M€ !

Par Louis Chrestian - 6 Sep 2026, 13:43
FC Barcelone : l’Atlético bloque le dossier, même à 200 M€ !

Le transfert de Julián Alvarez au FC Barcelone n’a jamais été réellement négocié cet été. L’Atlético Madrid avait fermé la porte pour une raison bien précise, au-delà du seul montant d’une éventuelle offre.

Le Barça n’a jamais pu ouvrir les discussions

On vous en parlait fin août : un bras de fer s’était installé autour de Julián Alvarez, ciblé par le FC Barcelone mais toujours retenu par l’Atlético Madrid. Un nouvel éclairage permet désormais de mieux comprendre pourquoi le dossier n’a jamais avancé.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, qui cite Marca, les Colchoneros n’ont jamais souhaité discuter d’un départ de l’Argentin avec le club catalan.

Une approche qui n’a pas plu à l’Atlético

La direction madrilène reprocherait au Barça d’avoir approché l’entourage du joueur sans obtenir son accord au préalable. Une méthode jugée contraire aux principes de transparence et de respect entre clubs défendus par l’Atlético. Il ne s’agirait donc ni d’une affaire d’ego ni d’une position personnelle contre Alvarez.

À Barcelone, Anthony Gordon s’est de son côté rapidement intégré depuis son arrivée, en séduisant notamment le vestiaire par son comportement.

Même 200 M€ n’auraient rien changé

La position de Miguel Ángel Gil Marín aurait été particulièrement ferme. Même une proposition estimée à 200 millions d’euros n’aurait pas convaincu le président de l’Atlético d’ouvrir les négociations avec le Barça.

Cette porte définitivement fermée explique l’échec du feuilleton estival, alors que Julián Alvarez a depuis été hué par une partie de ses propres supporters à domicile. Le point de rupture sportif et populaire existe bien, mais il n’a jamais suffi à infléchir la ligne fixée par ses dirigeants.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot