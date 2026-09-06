LOSC : énorme coup dur pour une pépite de la formation lilloise

Intégré au groupe professionnel pendant la préparation estivale, Mouad Gounfissi voit sa progression brutalement freinée. Le jeune défenseur central du LOSC a été opéré de la cheville et manquera plusieurs semaines de compétition.

Une rupture du ligament de la cheville

Le verdict est tombé pour Mouad Gounfissi. Selon les informations du Petit Lillois, le défenseur central de 17 ans souffre d’une rupture du ligament de la cheville. Une blessure suffisamment sérieuse pour nécessiter une intervention chirurgicale.

Touché le 29 août lors de la réception du CMS Oissel, le Marocain avait dû quitter la pelouse seulement dix minutes après son entrée en jeu avec la réserve. Il avait ensuite quitté le Domaine de Luchin avec des béquilles.

Deux à trois mois d’absence

Stéphane Pichot a confirmé une longue indisponibilité pour le jeune Lillois. « Mouad s’est fait opérer, donc c’est une grosse indisponibilité. On va tabler sur 2-3 mois », a expliqué l’entraîneur de la réserve, qui entend poursuivre un travail adapté avec son joueur pendant sa convalescence.

Alexsandro n’a pas retenu ses larmes après la victoire du LOSC à Toulouse, presque un an jour pour jour après sa grave blessure face au TFC : « C’était un match particulier pour moi. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095826630690185596

Le retour récent d’Alexsandro rappelle aussi que le LOSC connaît la patience nécessaire pour accompagner ses défenseurs lors de longues périodes de rééducation.

Une préparation prometteuse avec les professionnels

Ce contretemps intervient alors que Mouad Gounfissi avait marqué des points durant l’été. Retenu par Davide Ancelotti pour la préparation du groupe professionnel, il avait disputé 167 minutes en trois apparitions contre le RAAL La Louvière, l’Union Saint-Gilloise et Hambourg.

Le nouvel entraîneur lillois avait souligné le potentiel de ce joueur né en 2009, tout en appelant à ne pas brûler les étapes. Parti pour obtenir un temps de jeu conséquent avec la réserve, Gounfissi devra désormais prendre son temps avant de retrouver la compétition.