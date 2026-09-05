LOSC : Le numéro 5 reste encore sans propriétaire cette saison

Le mercato terminé, les numéros de maillot du LOSC sont désormais connus pour la saison 2026-2027. Malgré l’arrivée de plusieurs défenseurs, le numéro 5 reste vacant pour la deuxième année consécutive.

Le numéro 5 de nouveau délaissé

Le cas commence à devenir une curiosité à Lille. Selon Le Petit Lillois, aucun joueur de l’effectif n’a choisi de récupérer le numéro 5, déjà laissé libre lors de la saison 2025-2026.

Une situation inédite depuis l’exercice 1996-1997, date à partir de laquelle les joueurs ont été contraints de conserver le même numéro pendant toute une saison. Tanguy Nianzou et Isaac Cossier semblaient les candidats les plus naturels, mais ils ont respectivement opté pour les numéros 23 et 26.

Les recrues ont fait leur choix

Les autres renforts estivaux ont récupéré des numéros libérés. Loun Srdanovic succède à Aïssa Mandi avec le 2, tandis que Dilane Bakwa hérite du 7 précédemment porté par Matias Fernandez-Pardo. Orlando Gill prend le 12 de Thomas Meunier et Ayase Ueda récupère le 18.

Maurits Kjærgaard profite pour sa part du prêt de Marius Broholm pour s’emparer du numéro 14. Dans les rangs du LOSC, les cadres conservent leurs habitudes : Olivier Giroud porte le 9, Hakon Haraldsson le 10, Benjamin André le 21 et Alexsandro le 4.

Alexsandro n’a pas retenu ses larmes après la victoire du LOSC à Toulouse, presque un an jour pour jour après sa grave blessure face au TFC. « C’était un match particulier pour moi. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095826630690185596

Une tradition qui résiste à Lille

Depuis 2022-2023, la LFP autorise pourtant les joueurs à choisir un numéro compris entre 1 et 99. Cette ouverture n’a pas bouleversé les habitudes de la maison lilloise. Seuls les jeunes issus de la réserve dépassent généralement la barre des 30.

Soriba Diaoune, qui porte le numéro 35, est ainsi l’unique membre de l’effectif professionnel dans ce cas. Outre le 5, les numéros 13, 20, 25, 27 et 30 restent également disponibles.