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FRANCE

ASSE : Tardieu règle ses comptes avant son retour dans le Chaudron

Par Wladimir DELCROS - 5 Sep 2026, 18:03
ASSE : Tardieu règle ses comptes avant son retour dans le Chaudron

De retour à Geoffroy-Guichard samedi avec Montpellier, Florian Tardieu s’apprête à vivre une soirée forcément particulière. L’ancien milieu des Verts conserve de grands souvenirs de son passage dans le Forez, mais beaucoup moins de la manière dont son départ a été géré.

Des retrouvailles chargées en émotion

Libre depuis la fin de son contrat en juin dernier, Florian Tardieu a rejoint le MHSC après avoir été ralenti par une blessure à la cheville durant l’été. Samedi à 20 heures, le joueur de 34 ans retrouvera pour la première fois Geoffroy-Guichard sous un autre maillot.

En trois saisons à l’ASSE, le natif d’Istres a disputé 84 matchs, inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. « J’ai kiffé mon expérience à Saint-Étienne », confie-t-il dans un entretien relayé par Peuple Vert.

La montée et le derby parmi ses grands souvenirs

Tardieu retient notamment la montée arrachée à Metz en 2024, au bout d’un barrage retour irrespirable, ainsi que le derby remporté face à l’OL à Geoffroy-Guichard en 2025. Deux moments qui ont marqué son aventure dans la maison Verte.

Malgré une blessure au mollet, le milieu avait également pris des risques pour participer aux derniers barrages d’accession : « Je ne voulais pas finir sur une note négative. » Son départ de l’ASSE lui a pourtant laissé un goût amer.

Une communication qu’il n’a pas digérée

La direction stéphanoise lui avait d’abord fermé la porte à une prolongation avant de revenir vers lui après le barrage perdu à Nice, alors que son déménagement était déjà effectué. « C’était plus dans le sens “en Ligue 1 on n’a pas besoin de toi, en Ligue 2 pourquoi pas” », explique Tardieu.

« C’est la façon de faire que j’ai moins aimée, j’aurais préféré qu’on me dise la vérité », ajoute le Montpelliérain. Désormais guidé par Zoumana Camara, il mesure l’ampleur du défi face à une équipe de Ian Cathro auteur d’un début de saison parfait.

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