Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Prolongé et prêté par l’ASSE dans la foulée au Stade Brestois, Djylian N’Guessan (18 ans) vient de signer à Liverpool !

Le mercato de l’ASSE réserve décidément son lot de surprises. Alors que Djylian N’Guessan venait tout juste d’être prolongé par Saint-Étienne puis prêté au Stade Brestois, l’attaquant de 18 ans va finalement prendre la direction de l’Angleterre.

N’Guessan va bien rejoindre Liverpool

Liverpool a trouvé un accord avec l’ASSE pour son transfert définitif. Une opération qui ne sera toutefois officialisée qu’en janvier prochain. Une nouvelle qui constitue forcément un immense coup pour le jeune Stéphanois, mais également une opération importante pour l’ASSE. Le club anglais a été séduit par le potentiel de l’attaquant de 18 ans et souhaite désormais l’intégrer à son projet.

Malgré son futur transfert à Liverpool, Djylian N’Guessan ne va pas immédiatement rejoindre les Reds. Le jeune attaquant va bel et bien continuer sa saison sous les couleurs du Stade Brestois. Son prêt en Bretagne se poursuivra donc durant l’exercice 2026-2027. L’objectif sera de lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression au sein d’un club de Ligue 1 avant de franchir un nouveau cap en rejoignant Liverpool. Une stratégie qui montre également l’importance accordée à son développement.

Un prêt à Brest en Ligue 1

Djylian N’Guessan possède déjà une petite expérience du haut niveau malgré son jeune âge. Issu du centre de formation de l’ASSE, il a effectué ses débuts avec l’équipe première en janvier 2025. Depuis, l’attaquant français a disputé 13 rencontres avec les professionnels et inscrit un but.

Des statistiques encore modestes, mais qui ne semblent pas avoir refroidi Liverpool. Au contraire, le club anglais considère visiblement que son potentiel justifie cet investissement et souhaite désormais l’accompagner dans sa progression. N’Guessan va donc continuer à porter le maillot brestois pendant plusieurs mois. Puis, en janvier, une nouvelle aventure commencera. Direction Liverpool.