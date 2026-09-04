Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE rêvait d’un coup de folie post-mercato… et réinventait sa stratégie

Début septembre 2025, le peuple vert vibrait encore à l’idée d’un dernier joker après la clôture du mercato. Un an plus tard, la réalité du club a pris une toute autre tournure, révélant une ambition patiemment structurée.

Quand Bardeli faisait saliver le Forez

Souvenez-vous, c’était il y a douze mois. Le mercato venait de refermer ses portes, mais à Saint-Étienne, l’espoir d’un ultime frisson animait encore les supporters. Mohamed Toubache-Ter, toujours prompt à distiller des indices sur les réseaux sociaux, avait soufflé la possibilité d’une arrivée surprise dans le Forez. Dans le viseur de la cellule de recrutement : Enzo Bardeli, jeune milieu prometteur de Dunkerque, alors âgé de 24 ans. Joueur technique, capable d’apporter de la créativité entre les lignes, Bardeli semblait le coup parfait pour injecter une dose de folie dans le secteur offensif des Verts, parfois en panne d’inspiration. Grâce à la règle du « joker » autorisant une signature hors fenêtre de transferts, les dirigeants entretenaient le suspense. La question brûlait les lèvres : l’ASSE allait-elle s’offrir un dernier cadeau et relancer la machine à rêves ?

Un an plus tard, place à la construction patiente et ambitieuse

Douze mois ont passé, et si l’agitation des dernières heures du mercato appartient encore à la mémoire collective, l’ASSE a clairement changé de braquet. Fini les coups de poker de dernière minute : sous l’impulsion de Kilmer Sports Ventures, les Verts s’ancrent désormais dans une dynamique de long terme. Le mercato 2026 n’a pas été celui des paris tardifs, mais bien celui d’une stratégie assumée, avec des contrats longs et des profils soigneusement ciblés. Les nouveaux venus, comme Tamar Svetlin ou le jeune Mourtada Gueye, incarnent cette volonté de bâtir un socle solide sur plusieurs saisons. Même les absences au mercato, à l’image du poste de latéral gauche, relèvent d’un choix réfléchi et non d’un manque de moyens ou de panique de dernière minute.

Les supporters, qui scrutaient autrefois chaque rumeur jusqu’au bout de la nuit, assistent aujourd’hui à une forme de stabilité rare dans le Forez. Les départs sont anticipés, la hiérarchie des contrats étudiée, et les jeunes profitent d’un contexte propice à l’éclosion. Le contraste est saisissant : là où l’on espérait un « coup de folie » pour relancer l’espoir, l’ASSE version 2026 préfère capitaliser sur la durée, quitte à renoncer aux effets d’annonce. Ce flashback dit tout du virage pris par le club : l’heure n’est plus à l’improvisation, mais à la reconquête posée et méthodique. Un changement de cap qui, s’il demande de la patience, redonne du sens à chaque signature et à chaque match joué dans le Chaudron.