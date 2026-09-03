Avant de retrouver l’ASSE ce samedi soir sous les couleurs du Montpellier HSC, Florian Tardieu (34 ans) n’a épargné personne après la saison passée.

Florian Tardieu n’a pas oublié les leçons de son passage à l’ASSE. Parti libre cet été après la fin de son contrat, le milieu de 34 ans va retrouver Geoffroy-Guichard ce samedi à 20h, cette fois sous les couleurs du Montpellier HSC. Et avant ces retrouvailles forcément particulières, l’ancien Vert a livré une analyse sans concession de la saison dernière.

« On devait écraser tout le monde »

S’il garde de très beaux souvenirs de son aventure stéphanoise, Tardieu n’a pas hésité à pointer du doigt ce qui, selon lui, n’a pas fonctionné. Pour l’ancien milieu de l’ASSE, le principal problème résidait dans un excès de confiance difficilement compatible avec la réalité de la Ligue 2.

« L’an passé, on devait écraser tout le monde. En Ligue 2, personne n’écrase personne. On a manqué d’humilité, je ne veux pas retrouver ça à Montpellier », a-t-il affirmé dans Midi Libre. Un constat particulièrement cash, qui sonne comme un avertissement pour son nouveau club.

Tardieu estime d’ailleurs que Montpellier possède les armes pour réaliser une belle saison, à condition de ne pas tomber dans les mêmes travers. « Au regard de ce que j’ai vu, je sens qu’il y a quelque chose à faire », a-t-il poursuivi. Un message qui ne manquera certainement pas de faire réagir dans le Forez, à l’heure où l’ASSE s’apprête justement à recroiser sa route.

Le Chaudron et des souvenirs encore bien ancrés à l’ASSE

Malgré cette critique, Tardieu n’a pas renié son attachement à Saint-Étienne. Bien au contraire. Son passage chez les Verts lui a surtout laissé le souvenir d’un environnement hors normes, avec des émotions qu’il n’a visiblement pas retrouvées ailleurs.

« Ce club, c’est la folie ! Quand tu gagnes le derby, quand tu vis la montée, tu as les frissons, se rappelle-t-il. Quand ça va mal, tu fermes les volets chez toi et tu bosses. »

Et lorsqu’il évoque Geoffroy-Guichard, le milieu montpelliérain se montre tout aussi marqué par l’ambiance du stade : « Dans ce stade, on entend tous les propos à travers le grillage. J’avais fait venir des collègues d’Istres, ils n’en croyaient pas leurs oreilles. C’est différent du Vélodrome. » Le rendez-vous est pris entre Tardieu et l’ASSE.