À LA UNE DU 2 SEP 2026
[23:15]Stade Rennais : les Pinault préparent une révolution XXL à Rennes
[22:40]OM Mercato : Emerson fait polémique après son départ avorté
[22:06]FC Nantes : Waldemar Kita sort du silence sur la vente du club et fait une énorme annonce !
[21:40]ASSE : un ancien Vert est décédé
[21:20]FC Barcelone : une recrue estivale s’est gravement blessée !
[20:55]OM Mercato : 4,5 M€ arrivent encore dans les caisses !
[20:30]Les infos du jour : Richard (OM) se lâche, un départ bloqué à l’ASSE, une dernière recrue à l’OL
[20:01]Discipline : une bonne nouvelle est tombée pour l’ASSE !
[19:42]OL Mercato : c’est officiel pour la 8e recrue !
[19:25]FC Nantes Mercato : deux derniers départs attendus !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un ancien Vert est décédé

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 21:40
Le stade Geoffroy-Guichard

Ancien joueur de l’équipe réserve de l’ASSE, Joël Rozier s’est éteint à l’âge de 73 ans.

L’AS Saint-Étienne pleure l’un de ses anciens joueurs. Joueur de l’équipe réserve des Verts entre 1969 et 1973, Joël Rozier est décédé à l’âge de 73 ans, comme l’a annoncé ce mercredi Saint-Chamond Foot, club où il a évolué de 1962 à 1968, puis de 1974 à 1984.

Le communiqué de Saint-Chamond

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Joël ROZIER, à l’âge de 73 ans. Ancien joueur du C.O. Saint-Chamond, Joël était une figure emblématique du football couramiaud, auquel il aura consacré une grande partie de sa vie.

C.O. Saint-Chamond : de 1962 à 1968 puis de 1974 à 1984
A.S. Saint-Étienne : de 1969 à 1973, où il évolua notamment aux côtés de joueurs comme Dominique Bathenay et Dominique Rocheteau
S.A. Izieux : de 1985 à 1988

À travers son parcours et son attachement au football local, Joël ROZIER aura marqué plusieurs générations et laissé son empreinte dans l’histoire du football à Saint-Chamond.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 4 septembre à 14h00, en l’église Saint-Pierre de Saint-Chamond. Saint-Chamond Foot adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont partagé avec lui sa passion du football. Repose en paix Joël. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot