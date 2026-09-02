ASSE : un ancien Vert est décédé

Ancien joueur de l’équipe réserve de l’ASSE, Joël Rozier s’est éteint à l’âge de 73 ans.

L’AS Saint-Étienne pleure l’un de ses anciens joueurs. Joueur de l’équipe réserve des Verts entre 1969 et 1973, Joël Rozier est décédé à l’âge de 73 ans, comme l’a annoncé ce mercredi Saint-Chamond Foot, club où il a évolué de 1962 à 1968, puis de 1974 à 1984.

Le communiqué de Saint-Chamond

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Joël ROZIER, à l’âge de 73 ans. Ancien joueur du C.O. Saint-Chamond, Joël était une figure emblématique du football couramiaud, auquel il aura consacré une grande partie de sa vie.

C.O. Saint-Chamond : de 1962 à 1968 puis de 1974 à 1984

A.S. Saint-Étienne : de 1969 à 1973, où il évolua notamment aux côtés de joueurs comme Dominique Bathenay et Dominique Rocheteau

S.A. Izieux : de 1985 à 1988

À travers son parcours et son attachement au football local, Joël ROZIER aura marqué plusieurs générations et laissé son empreinte dans l’histoire du football à Saint-Chamond.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 4 septembre à 14h00, en l’église Saint-Pierre de Saint-Chamond. Saint-Chamond Foot adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont partagé avec lui sa passion du football. Repose en paix Joël. »