ASSE Mercato : le départ de Lucas Stassin est officiel !

L’ASSE officialise le départ de Lucas Stassin au Séville FC, où l’attaquant belge évoluera cette saison en prêt avec option d’achat après avoir prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en 2029.

Arrivé à l’ASSE en 2024, Lucas Stassin poursuit son aventure loin du Forez. L’attaquant de 21 ans a d’abord prolongé son engagement avec le club stéphanois jusqu’en 2029, avant de rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt payant de 2,5 M€ et d’une option d’achat à 25 M€.

International belge, Stassin quitte Saint-Étienne après avoir inscrit 23 buts en 66 apparitions sous le maillot vert. Il va désormais découvrir la Liga avec le club andalou, septuple vainqueur de la Ligue Europa et 13e du dernier championnat espagnol.

Cette opération permet donc à l’ASSE de conserver une possibilité de valoriser son attaquant à long terme, tout en lui offrant une nouvelle expérience au plus haut niveau espagnol.