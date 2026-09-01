Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Dia, un milieu très courtisé a dit oui à Rennes !

Le Stade Rennais a vécu une fin de mercato particulièrement animée. Après avoir annoncé l’arrivée de Boulaye Dia, le club breton a également enregistré une décision importante concernant l’un de ses milieux de terrain.

C’est une décision pour le moins surprenante dans le dossier Djaoui Cissé. Alors que son avenir semblait s’écrire loin du Stade Rennais, le milieu de terrain de 22 ans a finalement refusé une proposition de la Juventus et choisi de poursuivre son aventure avec son club formateur. Une information révélée ce mardi par Foot Mercato.

Cissé dit non à la Juventus

En difficulté la saison dernière, avec 25 apparitions toutes compétitions confondues, Djaoui Cissé n’a pas encore disputé la moindre minute avec Rennes depuis le début de l’exercice 2026-2027. Son départ semblait même être une priorité pour le club breton durant le mercato.

Le milieu français avait notamment suscité l’intérêt de Strasbourg, avec lequel les discussions avaient avancé ces dernières semaines. Le Racing était même présenté comme une destination privilégiée par le joueur.

Mais dans les dernières heures du marché, la Juventus Turin est venue tenter sa chance. Malgré l’opportunité de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux d’Italie, Cissé a finalement décliné la proposition turinoise.

Boulaye Dia signe à Rennes

Dans le même temps, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée de Boulaye Dia. L’attaquant international sénégalais rejoint Rennes en provenance de la Lazio sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec option d’achat automatique de 8 millions.

Passé notamment par Reims, Villarreal et Salernitana, Dia possède une solide expérience du haut niveau. Il a également remporté la CAN 2022 avec le Sénégal et disputé la Ligue des champions avec Villarreal.

Son arrivée vient apporter une nouvelle solution offensive à Franck Haise, alors que Rennes a démarré sa saison avec un match nul contre le PSG (2-2), puis une victoire contre Le Mans (3-2).