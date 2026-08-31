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FRANCE

RC Lens Mercato : Odsonne Edouard vers le Stade Rennais, ça chauffe déjà ?

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 17:17
Odsonne Edouard sous le maillot du RC Lens

Le Stade Rennais serait passé à l’action pour Odsonne Edouard, pour qui les négociations avec le RC Lens seraient déjà bien avancées.

Le Stade Rennais est à la recherche d’une doublure à Esteban Lepaul en cette fin de mercato estival. Si la piste menant à l’attaquant de la Lazio Rome, Boulaye Dia, serait chaude, les dirigeants rennais auraient également activé une piste en Ligue 1, et plus précisément du côté du RC Lens. Selon les informations du Parisien, Rennes s’intéresserait aussi à Odsonne Edouard pour renforcer son attaque.

Des négociations déjà bien avancées entre Rennes et Lens ?

Une information confirmée dans la foulée par le compte X et insider du SRFC @jonathan35001, qui annonce même que les négociations entre le Stade Rennais et le RC Lens seraient déjà très avancées pour le transfert de l’attaquant français de 28 ans en Bretagne.

Arrivé l’été dernier à Lens en provenance de Crystal Palace, Odsonne Edouard a été l’un des grands artisans de l’exceptionnelle saison dernière des Sang et Or, avec 14 buts inscrits toutes compétitions confondues. Malgré ses bonnes performances, le Racing semble donc disposé à se séparer de son attaquant cet été. D’autant que le RC Lens a recruté Franjo Ivanovic et serait sur le point d’attirer Junior Kadile pour renforcer son secteur offensif.

https://twitter.com/jonathan35001/status/2094431474418077768
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