RC Lens Mercato : après Kadile et Todibo, une dernière recrue surprise bouclée par Leca ?

Après Junior Kadile et Jean-Clair Todibo, le RC Lens pourrait encore tenter un dernier coup avant la fermeture du mercato.

Le RC Lens n’a peut-être pas totalement terminé son mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Junior Kadile puis de Jean-Clair Todibo, le club artésien garde notamment un œil sur El Chadaille Bitshiabu, le jeune défenseur central du RB Leipzig.

Bitshiabu, une piste toujours ouverte à Lens

Le dossier du défenseur de 21 ans semblait pourtant s’être sérieusement refroidi ces dernières heures. Lens et Leipzig discutent depuis plusieurs jours autour d’un prêt, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à s’entendre sur la répartition du salaire du joueur. Un point de blocage suffisamment important pour ralentir les négociations.

Pour autant, la porte n’est pas complètement fermée, comme le précise La Voix du Nord. Les discussions se poursuivent et Bitshiabu serait toujours favorable à une arrivée dans le Nord. Le joueur, formé au Paris Saint-Germain et sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2029, pourrait ainsi retrouver la Ligue 1 tout en découvrant la Ligue des champions avec le RC Lens.

Un renfort qui répondrait aux besoins lensois

Le profil du défenseur correspond précisément à ce que recherche le Racing : un défenseur central gaucher qui apporterait une solution supplémentaire dans la hiérarchie, surtout avec la blessure de Baidoo, le retour encore attendu de Gradit, et la sortie de Nawrocki contre Strasbourg dont on attend des nouvelles.

Avec le départ de Malang Sarr et les nombreuses échéances qui attendent Lens cette saison, la cellule de recrutement souhaitait encore renforcer ce secteur. L’arrivée de Todibo apporte une expérience considérable, mais l’ancien de Nice n’est pas un gaucher, contrairement à Bitshiabu.

Le problème reste toutefois financier. Selon Le Parisien, Lens ne souhaite pas prendre en charge une part trop importante du salaire de Bitshiabu dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, tandis que Leipzig campe actuellement sur ses positions.

Le Racing va-t-il tenter le dernier coup ?

Le temps presse désormais : le mercato français ferme mardi 1er septembre à 20 heures. Lens doit donc rapidement trancher sur ce dossier, mais a déjà fait le plus gros en ayant sécurisé Todibo au nez et à la barbe de l’OM.

Après Kadile et Todibo, El Chadaille Bitshiabu pourrait donc bien être le dernier coup du mercato lensois. Mais pour cela, le Racing devra encore convaincre Leipzig de faire un effort sur le salaire du défenseur.