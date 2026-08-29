À LA UNE DU 29 AOûT 2026
[10:49]FC Barcelone : Flick a enfin trouvé son 9, c’est une énorme surprise ! 
[10:40]RC Lens : coup dur de dernière minute avant Strasbourg !
[10:20]OM : coups de tonnerre pour l’avenir de Lorenzi et de De Lange ! 
[10:00]PSG Mercato : Barcola file à Liverpool, Luis Enrique le regrette déjà !
[09:45]Ligue 2 : des résultats favorables à l’ASSE, qui remercie Tardieu !
[09:40]FC Nantes : Kita aurait franchi un cap décisif vers la vente du club !
[09:20]ASSE Mercato : coup de théâtre monumental pour Stassin et Davitashvili ! 
[09:00]Stade Rennais Mercato : un serial buteur priorité de Haise et de l’OM va rejoindre un autre club de Ligue 1
[08:40]OM Mercato : le scénario à zéro recrue se précise, nouvelle solution pour Paixao ! 
[08:20]RC Lens : un changement majeur dans le onze de Toppmöller à Strasbourg ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un changement majeur dans le onze de Toppmöller à Strasbourg ?

Par Bastien Aubert - 29 Août 2026, 08:20
Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens

Dino Toppmöller devrait effectuer un seul changement dans le onze de départ du RC Lens à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg (17h15).

Dino Toppmöller devrait procéder à un seul changement dans le onze de départ du RC Lens pour le déplacement à Strasbourg ce samedi (17h15).

Un seul changement attendu dans le onze du RC Lens

Après une entrée en matière spectaculaire face à l’AJ Auxerre (5-2), les Sang et Or s’apprêtent à disputer leur premier déplacement de la saison en Ligue 1. Et malgré plusieurs absences, le technicien allemand ne devrait pas bouleverser son équipe de départ. Selon L’Équipe, Dino Toppmöller devrait reconduire une grande partie du onze victorieux face à Auxerre.

La principale modification concernerait le côté droit. Saud Abdulhamid, absent pour cette rencontre, ne devrait pas être titularisé à la Meinau. Pablo Aguilar est ainsi annoncé pour le remplacer dans le onze lensois. Un changement qui ne devrait donc pas perturber les grands équilibres de l’équipe alignée par Toppmöller.

Sima en pointe ?

L’autre évolution concerne le secteur offensif. Absent pour raisons personnelles, Odsonne Édouard devrait céder sa place à Abdallah Sima. Ce dernier, déjà largement utilisé par le technicien allemand, pourrait ainsi profiter de cette opportunité pour apporter davantage de profondeur et de percussion à l’attaque lensoise. Toppmöller pourra notamment compter sur Florian Thauvin, qui reste sur un début de saison particulièrement remarqué avec son doublé face à Auxerre.

Le RC Lens veut donc s’appuyer sur la dynamique de son premier succès pour tenter d’enchaîner à Strasbourg. Dans l’ensemble, Dino Toppmöller semble vouloir miser sur la continuité. Après avoir inscrit cinq buts lors de la première journée, les Sang et Or devraient conserver leurs principaux automatismes à la Meinau avec une idée claire en tête : confirmer son excellent départ et repartir de Strasbourg avec un nouveau résultat positif.

RC LensRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : RC Lens, RC Strasbourg