Dino Toppmöller devrait effectuer un seul changement dans le onze de départ du RC Lens à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg (17h15).

Dino Toppmöller devrait procéder à un seul changement dans le onze de départ du RC Lens pour le déplacement à Strasbourg ce samedi (17h15).

Un seul changement attendu dans le onze du RC Lens

Après une entrée en matière spectaculaire face à l’AJ Auxerre (5-2), les Sang et Or s’apprêtent à disputer leur premier déplacement de la saison en Ligue 1. Et malgré plusieurs absences, le technicien allemand ne devrait pas bouleverser son équipe de départ. Selon L’Équipe, Dino Toppmöller devrait reconduire une grande partie du onze victorieux face à Auxerre.

La principale modification concernerait le côté droit. Saud Abdulhamid, absent pour cette rencontre, ne devrait pas être titularisé à la Meinau. Pablo Aguilar est ainsi annoncé pour le remplacer dans le onze lensois. Un changement qui ne devrait donc pas perturber les grands équilibres de l’équipe alignée par Toppmöller.

Sima en pointe ?

L’autre évolution concerne le secteur offensif. Absent pour raisons personnelles, Odsonne Édouard devrait céder sa place à Abdallah Sima. Ce dernier, déjà largement utilisé par le technicien allemand, pourrait ainsi profiter de cette opportunité pour apporter davantage de profondeur et de percussion à l’attaque lensoise. Toppmöller pourra notamment compter sur Florian Thauvin, qui reste sur un début de saison particulièrement remarqué avec son doublé face à Auxerre.

Le RC Lens veut donc s’appuyer sur la dynamique de son premier succès pour tenter d’enchaîner à Strasbourg. Dans l’ensemble, Dino Toppmöller semble vouloir miser sur la continuité. Après avoir inscrit cinq buts lors de la première journée, les Sang et Or devraient conserver leurs principaux automatismes à la Meinau avec une idée claire en tête : confirmer son excellent départ et repartir de Strasbourg avec un nouveau résultat positif.