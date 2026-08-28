OL Mercato : le transfert de Fofana pourrait faire les affaires… du RC Lens !

Alors que l’OL doit vendre après son élimination en Ligue des champions, Hull City aurait ciblé Malick Fofana, une piste qui pourrait indirectement servir les intérêts du RC Lens pour Junior Kadile.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais pourrait bien connaître un nouveau rebondissement. Malick Fofana, annoncé depuis plusieurs semaines proche de l’AS Roma, ne semble finalement plus aussi proche de l’Italie. Selon plusieurs informations publiées ces dernières heures, dont celles de Yağız Sabuncuoğlu, Hull City serait désormais intéressé par l’ailier belge, avec la capacité de répondre aux exigences financières de l’OL, qui réclamerait environ 35 millions d’euros.

La Roma toujours intéressée, mais le dossier se complique

La piste romaine n’est toutefois pas totalement abandonnée. Le club italien continue de suivre Fofana, mais les modalités envisagées ne correspondent pas forcément aux attentes lyonnaises. La Roma aurait notamment étudié la possibilité d’un prêt avec option d’achat, alors que l’OL cherche surtout à réaliser une vente importante afin de compenser les conséquences financières de sa non-qualification en Ligue des champions.

Le contexte a changé depuis les dernières semaines. Lyon doit désormais trouver rapidement des liquidités et Fofana représente l’un des joueurs disposant de la plus forte valeur marchande dans l’effectif. Une offre ferme venue de Premier League pourrait donc rapidement rebattre les cartes.

Hull City au cœur d’un autre dossier… celui de Junior Kadile

Cette arrivée de Hull City dans le dossier Fofana pourrait également avoir une conséquence intéressante pour le RC Lens. Le club anglais est en effet déjà très actif sur le marché et s’intéresse également à Junior Kadile, l’ailier de 23 ans qui évolue au Servette FC.

Le dossier Kadile s’est accéléré ces derniers jours. Auteur d’une demi-saison particulièrement remarquée en Suisse, avec 6 buts et 10 passes décisives en 13 rencontres de Super League, l’ancien joueur de Rennes a vu sa cote grimper. Servette réclamerait près de 10 millions d’euros, tandis que Hull City aurait déjà formulé une proposition concrète.

Or, si Hull venait finalement à concentrer ses efforts financiers sur Malick Fofana, cela pourrait libérer de l’espace dans le dossier Kadile. Une hypothèse qui ferait les affaires du RC Lens, qui serait le club français du Top 6 entré dans la course pour l’ailier du Servette.

Le Racing pourrait donc avoir intérêt à suivre attentivement l’évolution du dossier Fofana. Si Hull City parvenait à convaincre l’OL avec une offre proche des 35 millions d’euros, le club anglais pourrait se détourner de Kadile ou revoir ses priorités. Pour Lens, ce serait une opportunité à saisir rapidement dans un dossier où la concurrence s’annonce particulièrement forte.