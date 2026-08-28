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FRANCE

Stade Rennais : gros coup dur pour Haise avant Le Mans

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 19:00
Franck Haise (Stade Rennais)

À deux jours de la réception du Mans, Franck Haise est confronté à une inquiétude de taille.

Après avoir obtenu un bon point face au PSG (2-2) lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais prépare désormais la réception du Mans, dimanche à 17h15 au Roazhon Park.

Mais Franck Haise devra encore patienter avant d’être fixé concernant Brice Samba. Le gardien international français ressent une petite gêne musculaire et est resté en salle lors de la séance de vendredi. Sa situation doit être réévaluée avant la rencontre, comme le rapporte Ouest-France.

En cas de forfait, l’entraîneur rennais devra choisir entre Kilian Belazzoug, qui figurait sur le banc face au PSG, et la recrue Nicolas Lemaître, arrivée cet été en provenance de Troyes.

Mahdi Camara de retour

Dans l’entrejeu, Franck Haise enregistre en revanche une bonne nouvelle avec le retour de Mahdi Camara, suspendu lors de la première journée. Son retour devrait offrir une nouvelle solution au milieu de terrain, où le trio composé de Valentin Rongier, Adrien Thomasson et Sebastian Szymanski avait livré une prestation convaincante contre Paris.

Le technicien rennais devra donc effectuer un choix alors que son équipe a montré de belles choses face au PSG, notamment en première période. Rennes avait mené 2-0 avant de finalement concéder le nul (2-2).

Plusieurs départs en vue

Franck Haise devra également composer avec un effectif en mouvement à quelques jours de la fin du mercato. Certains joueurs susceptibles de quitter le Stade Rennais ne devraient pas être retenus pour affronter Le Mans, à l’image de Cissé et Brassier

La situation de Ludovic Blas reste également incertaine. Le milieu offensif pourrait encore quitter Rennes, mais il devrait, à ce stade, être présent sur la feuille de match.

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