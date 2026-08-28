RC Lens Mercato : ça brûle pour Bitshiabu, grosse menace pour Kadile !

Le RC Lens accélère sur plusieurs dossiers en cette fin de mercato, avec Junior Kadile mais aussi El Chadaille Bitshiabu, dont le prêt en provenance du RB Leipzig serait désormais tout proche d’aboutir.

Le mercato du RC Lens s’emballe dans la dernière ligne droite. Alors que les Sang et Or sont entrés dans la course pour Junior Kadile, une autre opération pourrait rapidement se concrétiser en défense. Le club artésien travaille en effet sur l’arrivée d’El Chadaille Bitshiabu, défenseur central du RB Leipzig.

Lens avance pour Bitshiabu

Selon Philipp Hinze, journaliste de Sky Sport Allemagne, les discussions entre le RB Leipzig et le RC Lens sont désormais très avancées. Le prêt du défenseur français serait même proche de sa finalisation.

L’opération porterait sur un prêt d’une saison, sans option d’achat. Leipzig devrait par ailleurs prendre en charge une partie du salaire du joueur. Le journaliste allemand précise que l’objectif du club de Bundesliga est avant tout de permettre à Bitshiabu de poursuivre sa progression en accumulant du temps de jeu.

Cette information vient confirmer une piste déjà évoquée ces dernières semaines. Le RC Lens s’intéresse au défenseur de 21 ans et peut lui offrir un argument de poids : la Ligue des champions dans son pays natal. L’arrivée de Bitshiabu permettrait ainsi à Lens de renforcer sa défense et de combler une bonne fois pour toutes le départ de Malang Sarr avec un joueur encore jeune, mais doté d’une expérience importante du très haut niveau.

Kadile, l’autre gros dossier lensois

En parallèle, d’après les dernières informations de Foot Mercato, un club français du Top 6 de Ligue 1 aurait fait une entrée remarquée dans les négociations concernant l’ailier Junior Kadile. Le RC Lens serait donc le candidat français concerné, comme déjà évoqué sur notre site. Mais les Sang et Or ne sont pas seuls. Hull City aurait déjà pris une longueur d’avance avec une proposition concrète pour convaincre le Servette et le joueur. Le club anglais constitue donc actuellement une menace sérieuse pour Lens. Le dossier pourrait ainsi rapidement devenir un véritable bras de fer entre l’Angleterre et la France.

La principale difficulté pour les prétendants reste évidemment le montant demandé par le Servette FC. Le club genevois aurait fixé le prix de départ de Junior Kadile à 10 millions d’euros. Le dossier est d’autant plus intéressant que Séville et le RB Salzbourg auraient également tenté leur chance, sans parvenir pour l’instant à faire plier les exigences financières du club suisse.

Une chose est certaine : Lens n’a pas terminé son mercato. Alors que le dossier Bitshiabu semble proche du dénouement, la piste Kadile reste ouverte. Et dans les deux cas, les prochaines heures pourraient être décisives.